Ирина Безрукова заинтриговала поклонников снимками с мужчиной: «Мой любимый»

Актриса Ирина Безрукова заинтриговала поклонников снимками с мужчиной, которые опубликовала в соцсети. Звезда скрыла его лицо на фото с помощью смайлика.
«Решила поделиться с вами новостью. Я встретила его. Это мой любимый. Если пост наберет пять тысяч лайков, расскажу, кто это», — написала артистка.
Многие подписчики знаменитости порадовались за ее личную жизнь: «Очень хочу верить, что вы встретили достойного мужчину», «Оу, ждем!», «Лишь бы вы были любимы», «Давно заслуживаете хорошего мужчину рядом», «Очень рада за вас», «Надеюсь, это не шутка», «Желаю вам женского счастья. Вы его достойны», «Не важно, кто он, главное будьте счастливы».
Первым мужем актрисы был ее коллега Игорь Ливанов, от которого она ушла к Сергею Безрукову. Пара поженилась в 2000 году, а развелась через 15 лет. По словам артистки, она планировала до конца жизни быть с супругом и не верила в их расставание. Уже через год после развода Безруков женился на режиссере Анне Матисон, в браке у них родились трое детей.
Артистка также рассказывала в интервью, что после второго развода за ней начали ухаживать альфонсы. Безрукова удивлялась, но понимала, почему это происходит, и не собиралась строить отношения с такими мужчинами. Знаменитость сделала выводы и начала внимательнее изучать поклонников, которые обещали ради нее «свернуть горы».