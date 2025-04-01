Жена юмориста Гарика Харламова, Катерина Ковальчук, показала фигуру в блестящем полупрозрачном топе. Актриса опубликовала видео в соцсети.
32-летняя Ковальчук позировала перед камерой в белом топе с длинными рукавами, украшенном прозрачными пайетками. Актриса дополнила его светло-голубыми джинсами. Визажист сделал артистке макияж в естественном стиле, а стилист — укладку с эффектом мокрых волос.
В середине февраля Катерина Ковальчук продемонстрировала фигуру после слухов о беременности. Знаменитость опубликовала в личном блоге снимок, где стояла перед зеркалом в красном боди с длинными рукавами и вырезом на спине, которое дополнила белыми джинсами. Актриса также надела серебристую массивную серьгу и кольцо. Артистка распустила волосы и сделала макияж в естественном стиле.
Сплетни о беременности Катерины Ковальчук впервые появились 11 февраля. Причиной слухов стали фотографии, на которых актриса предстала в черно-белом макси-платье. На нескольких кадрах супруга Гарика Харламова позировала, приложив руку к животу. Некоторые подписчики предположили, что артистка и юморист ждут пополнение в семье.