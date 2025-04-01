Катерина Ковальчук показала фигуру в блестящем полупрозрачном топе

В середине февраля Катерина Ковальчук продемонстрировала фигуру после слухов о беременности. Знаменитость опубликовала в личном блоге снимок, где стояла перед зеркалом в красном боди с длинными рукавами и вырезом на спине, которое дополнила белыми джинсами. Актриса также надела серебристую массивную серьгу и кольцо. Артистка распустила волосы и сделала макияж в естественном стиле.