Он также отметил, что актриса готова жертвовать личной жизнью ради успеха в работе: «Деми точно знает, чего она лишается, отказываясь от серьезных отношений и даже от свиданий прямо сейчас. Да, часть ее жизни немного пуста, но в данный момент она находит столько удовлетворения в своей работе, что, по ее словам, это того стоит, даже если ей не с кем разделить свой успех», — заключил источник.