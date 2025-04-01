Деми Мур решила отказаться от отношений с мужчинами ради карьеры. Инсайдеры сообщили, что 62-летняя актриса не уверена, что сможет гармонично совмещать работу и личную жизнь, поэтому сделала выбор в пользу первого.
Они считают, что отсутствие партнера — одна из причин, почему творчество Мур отметили не на всех кинопремиях. По мнению источников, близких к звезде, светские выходы актрисы с возлюбленным привлекли бы к ней больше внимания публики.
«Немного грустно, что Деми не смогла найти время или возможность за последние несколько месяцев, чтобы начать новые отношения, потому что это могло бы повлиять на ее участие в церемониях награждения. Вместо этого она в основном появлялась на красной дорожке со своей собакой и менеджером, что не особо будоражило воображение ее поклонников», — сообщил инсайдер изданию In Touch.
Однако Мур считает иначе. Она уверена, что у нее будет новый виток в карьере после выхода нашумевшего фильма «Субстанция», за который она получила премию «Золотой глобус».
«За последние восемь месяцев у Деми совершенно не было времени на свидания или даже на мысли о свиданиях. Она была на высоте из-за мирового успеха “Субстанции” и неожиданно высоких рейтингов сериала “Землевладелец”. В мире к этим хитам относились серьезно»,—добавил инсайдер.
Он также отметил, что актриса готова жертвовать личной жизнью ради успеха в работе: «Деми точно знает, чего она лишается, отказываясь от серьезных отношений и даже от свиданий прямо сейчас. Да, часть ее жизни немного пуста, но в данный момент она находит столько удовлетворения в своей работе, что, по ее словам, это того стоит, даже если ей не с кем разделить свой успех», — заключил источник.
Напомним, Деми Мур трижды была замужем. Во втором браке с Брюсом Уиллисом актриса родила трех дочерей — Румер, Скаут и Таллулу. Звезды прожили в браке 13 лет и после развода остались друзьями.
Также Мур с 2005 по 2013 годы была замужем за Эштоном Кутчером. Пара ожидала появления дочери, но она родилась мертвой на шестом месяце беременности звезды.
Ранее Деми Мур с дочками трогательно поздравила Брюса Уиллиса с 70-летием.