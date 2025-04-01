Шарлиз Терон накануне побывала на концерте британской поп-звезды Дуа Липы. На мероприятие 49-летняя актриса пришла со своими детьми — 12-летним сыном Джексоном и десятилетней дочерью Августой. Также на концерте была и ее мама.
«Ох, что за ночь!» — написала в соцсетях актриса.
На снимках она позировала со своими детьми, а также с Дуа Липой. Звезда фильма «Белоснежка и охотник» и ее наследники выбрали для мероприятия джинсы и белые футболки.
Напомним, у Шарлиз Терон двое приемных детей. В 2012 году она усыновила Джексона, а в 2015 — Августу. Актриса признавалась, что всегда мечтала взять детей из детского дома, потому что росла в Африке и видела много одиноких и брошенных детей.
«Даже когда у меня были отношения, я всегда была честна со своими партнерами. Именно усыновление ребенка было важной частью того, как должна выглядеть моя семья», — говорила звезда.