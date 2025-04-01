Напомним, у Шарлиз Терон двое приемных детей. В 2012 году она усыновила Джексона, а в 2015 — Августу. Актриса признавалась, что всегда мечтала взять детей из детского дома, потому что росла в Африке и видела много одиноких и брошенных детей.