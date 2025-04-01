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Дочь Беллуччи и Касселя снялась в откровенной фотосессии для глянца

Дева Кассель появилась на обложке журнала Puss Puss

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель, стала лицом нового выпуска журнала Puss Puss. Издание опубликовало фото в соцсети.

Дева Кассель на обложке журнала Puss Puss, фото: соцсети
Дева Кассель на обложке журнала Puss Puss, фото: соцсети
Дева Кассель для журнала Puss Puss, фото: соцсети
Дева Кассель для журнала Puss Puss, фото: соцсети

20-летняя Дева Кассель появилась на обложке журнала в короткой шубе и черных кожаных брюках. Девушка была запечатлена на улице с макияжем и убранными волосами. На других снимках модель стояла перед камерой с расстегнутой верхней одежде, продемонстрировав обнаженную грудь. Автором съемки выступил фотограф Марко Селла.

Дева Кассель активно развивает модельную карьеру. Звезда приняла участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Помимо этого, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в фильме итальянского режиссера Лауры Лукетти «Прекрасное лето».

На прошлой неделе Дева Кассель стала лицом нового выпуска журнала Madame Figaro. Она снялась в корсете с глубоким декольте и белой рубашке на золотом кресле. Образ дополнили золотые украшения. Волосы ей уложили прядями и сделали легкий макияж. Модель позировала в образах Dior, Chloé, Dolce  &  Gabbana Alta Moda, Schiaparelli и не только.