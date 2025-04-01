Дочь Беллуччи и Касселя снялась в откровенной фотосессии для глянца

На прошлой неделе Дева Кассель стала лицом нового выпуска журнала Madame Figaro. Она снялась в корсете с глубоким декольте и белой рубашке на золотом кресле. Образ дополнили золотые украшения. Волосы ей уложили прядями и сделали легкий макияж. Модель позировала в образах Dior, Chloé, Dolce & Gabbana Alta Moda, Schiaparelli и не только.