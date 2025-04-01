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Звезда сериала «Две судьбы» Екатерина Семенова рассказала о своем избраннике

Актриса призналась, что у нее появился возлюбленный
Екатерина Семенова
Екатерина Семенова

Звезда сериала «Две судьбы» Екатерина Семенова призналась в интервью для Леди Mail, что у нее появился возлюбленный. Избранником знаменитости стал ее коллега.

«У меня есть любимый человек. И это большое счастье — он меня очень поддерживает. Это такое взрослое и осознанное чувство, которое доставляет мне огромную радость. Его имя называть не хочу. Он тоже актер, известная личность. Зачем нам эти разговоры вокруг нашей пары?» — поделилась артистка.

Семенова не стремится к штампу в паспорте. По словам звезды, ей важно просто быть рядом с мужчиной и делить разные моменты в жизни.

Актриса дважды была замужем. От первого брака с бизнесменом Кириллом Сигалом у знаменитости есть 28-летняя дочь Мария. В 2008 году артистка стала женой американского предпринимателя по имени Леонид, а через пять лет развелась с ним. Общих детей у экс-супругов нет. Однако у артистки есть сын Никита, которого она родила в 1991 году от актера Антона Табакова. Звезда отмечала, что у них сохранились нормальные отношения после расставания и они продолжают общаться.