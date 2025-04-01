Звезда сериала «Две судьбы» Екатерина Семенова рассказала о своем избраннике

Актриса дважды была замужем. От первого брака с бизнесменом Кириллом Сигалом у знаменитости есть 28-летняя дочь Мария. В 2008 году артистка стала женой американского предпринимателя по имени Леонид, а через пять лет развелась с ним. Общих детей у экс-супругов нет. Однако у артистки есть сын Никита, которого она родила в 1991 году от актера Антона Табакова. Звезда отмечала, что у них сохранились нормальные отношения после расставания и они продолжают общаться.