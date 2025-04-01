Режиссер и сценарист фильма Стася Толстая, известная по драме «Тайное влечение», отметила, что в современном мире идеал счастья часто упрощают, но она постаралась показать, что «настоящая любовь — это любовь, обогащенная опытом, и выбор одного и того же человека каждый день».