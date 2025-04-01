Появились первые кадры со съемок драмы «Семейное счастье» по мотивам одноименного романа Льва Толстого. Юной сиротой Машей стала дебютантка Евгения Леонова, а роль влюбленного в нее 37-летнего опекуна сыграл Евгений Цыганов.
Также в «Семейном счастье» снимаются Юлия Снигирь, Ирина Розанова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Владислав Ценев, Елена Морозова, Никита Павленко и другие.
По сюжету, потерявшая родителей Маша влюбляется в друга своего отца Сергея Михайловича. Тот отвечает девушке взаимностью. Герои женятся, но в их отношениях находится место не только любви, но и разочарованиям. Однако Маше и Сергею Михайловичу удается преодолеть непонимание и стать по-настоящему близкими людьми.
«Для меня роман “Семейное счастье” перекликается с более поздними произведениями Толстого — “Анной Карениной” и “Крейцеровой сонатой”. Но если Каренина трагически погибает под поездом, а Позднышев убивает свою жену, не выдержав ревности, то в “Семейном счастье” Толстой дает героям второй шанс и надежду», — поделился Цыганов.
Режиссер и сценарист фильма Стася Толстая, известная по драме «Тайное влечение», отметила, что в современном мире идеал счастья часто упрощают, но она постаралась показать, что «настоящая любовь — это любовь, обогащенная опытом, и выбор одного и того же человека каждый день».
«Удивительно точно Толстой рассказывает историю от лица юной девушки, точно под микроскопом наблюдая ее переход от романтического идеализма к более разочарованному, “взрослому” взгляду на брак. На мой взгляд, это сильно резонирует в наше время», — добавила Толстая.
Производством картины занимаются студии KIONFILM, «РОК» и «Амедиа Продакшн», при поддержке Министерства культуры РФ.