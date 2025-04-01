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Цыганов женится на юной девушке в экранизации романа Толстого: первые кадры

Фильм «Семейное счастье» посвящен супружеским отношениям партнеров с существенной разницей в возрасте
Евгений Цыганов на съемках фильма «Семейное счастье»
Евгений Цыганов на съемках фильма «Семейное счастье»

Появились первые кадры со съемок драмы «Семейное счастье» по мотивам одноименного романа Льва Толстого. Юной сиротой Машей стала дебютантка Евгения Леонова, а роль влюбленного в нее 37-летнего опекуна сыграл Евгений Цыганов

По сюжету, потерявшая родителей Маша влюбляется в друга своего отца Сергея Михайловича. Тот отвечает девушке взаимностью. Герои женятся, но в их отношениях находится место не только любви, но и разочарованиям. Однако Маше и Сергею Михайловичу удается преодолеть непонимание и стать по-настоящему близкими людьми.

На съемках фильма «Семейное счастье»
На съемках фильма «Семейное счастье»

«Для меня роман “Семейное счастье” перекликается с более поздними произведениями Толстого — “Анной Карениной” и “Крейцеровой сонатой”. Но если Каренина трагически погибает под поездом, а Позднышев убивает свою жену, не выдержав ревности, то в “Семейном счастье” Толстой дает героям второй шанс и надежду», — поделился Цыганов.

На съемках фильма «Семейное счастье»
На съемках фильма «Семейное счастье»
Мариэтта Цигаль-Полищук, Стася Толстая и Евгения Леонова на съемках фильма «Семейное счастье»
Мариэтта Цигаль-Полищук, Стася Толстая и Евгения Леонова на съемках фильма «Семейное счастье»

Режиссер и сценарист фильма Стася Толстая, известная по драме «Тайное влечение», отметила, что в современном мире идеал счастья часто упрощают, но она постаралась показать, что «настоящая любовь — это любовь, обогащенная опытом, и выбор одного и того же человека каждый день».

«Удивительно точно Толстой рассказывает историю от лица юной девушки, точно под микроскопом наблюдая ее переход от романтического идеализма к более разочарованному, “взрослому” взгляду на брак. На мой взгляд, это сильно резонирует в наше время», — добавила Толстая.

Евгения Леонова на съемках фильма «Семейное счастье»
Евгения Леонова на съемках фильма «Семейное счастье»
Мариэтта Цигаль-Полищук на съемках фильма «Семейное счастье»
Мариэтта Цигаль-Полищук на съемках фильма «Семейное счастье»

Производством картины занимаются студии KIONFILM, «РОК» и «Амедиа Продакшн», при поддержке Министерства культуры РФ.