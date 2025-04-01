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Дмитрий Нагиев впервые рассказал о 16-летнем сыне

Актер признался, что спорит с младшим сыном о кино

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев раскрыл, что у него есть еще один сын. Об этом он рассказал в интервью изданию Собака.ru.

57-летний Нагиев признался, что действительно прежде не рассказывал о своем сыне Марке, которому сейчас 16 лет.

«Я все время спорю со своим сыном, и вы первая, кому я это говорю: со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит только очень хорошее, только очень глубокое кино. Вот прямо идет по шедеврам. И Марк мне говорит: “Смотри тоже”», — рассказал актер.

Напомним, у артиста есть 35-летний сын Кирилл Нагиев, который пошел по стопам отца и стал актером.

Ранее Дмитрий Нагиев признался, что несерьезно относится к своему творчеству. Шоумен назвал себя ненастоящим актером и дал совет молодым артистам.