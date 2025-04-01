Все четыре фильма об экс-участниках The Beatles выйдут в апреле 2028 года

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Все четыре фильма о каждом из бывших участников британской рок-группы The Beatles выйдут на экраны в апреле 2028 года. Об этом сообщил на своем сайте журнал Variety.
По его данным, все четыре ленты поставит британский кинорежиссер Сэм Мендес. Актеры на ведущие роли уже утверждены. Ирландец Пол Мескал сыграет Пола Маккартни, британец Джозеф Куинн — Джорджа Харрисона, ирландец Барри Кеоган — Ринго Старра, а британец Харрис Дикинсон воплотит на экране образ Джона Леннона.
Как отметил Мендес, основные съемки четырех фильмов займут год. Он пообещал, что проект, получивший название The Beatles — A Four-Film Cinematic Event, подарит зрителям захватывающий кинотеатральный опыт.
«Нам нужны большие кинематографические события, чтобы вытащить людей из дома», — приводит Variety слова постановщика.
По данным издания, впервые авторам художественной полнометражной картины будут предоставлены права на музыку из обширного каталога хитов The Beatles, включая Strawberry Fields Forever, Let It Be, I Am the Walrus, Yellow Submarine и другие.
Мендес известен в качестве режиссера фильмов «Красота по-американски»(1999), «Дорога перемен» (2008) и нескольких частей цикла про Джеймса Бонда. За «Красоту по-американски» он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший режиссер».
Группа The Beatles просуществовала с 1960 по 1970 год, после чего распалась, а каждый из четырех ее участников начал сольную карьеру. В настоящее время из них живы Маккартни и Старр. Леннон был застрелен в 1980 году в Нью-Йорке, а Харрисон умер в 2001 году после долгой борьбы с раком.