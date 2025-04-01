Все четыре фильма об экс-участниках The Beatles выйдут в апреле 2028 года

Группа The Beatles просуществовала с 1960 по 1970 год, после чего распалась, а каждый из четырех ее участников начал сольную карьеру. В настоящее время из них живы Маккартни и Старр. Леннон был застрелен в 1980 году в Нью-Йорке, а Харрисон умер в 2001 году после долгой борьбы с раком.