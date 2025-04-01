Маколей Калкин вспомнил о своих непростых отношениях с отцом. Звезда франшизы «Один дома» признался, что уже в раннем детстве, глядя на своего отца, думал о том, что никогда не будет вести себя так же со своими детьми.
Калкин отметил, что детские травмы всплыли на поверхность, когда он сам стал отцом. 44-летний актер признался, что не хочет повторять ошибки Кита Калкина.
«Теперь, когда у меня есть дети, это все будто поднимается со дна. Я думаю: “Как он мог быть таким?” У него были замечательные дети. Это просто безумие», — отметил Калкин в подкасте Sibling Revelry.
Он также признался, что не общается с родителем уже почти 30 лет.
«И он это заслужил. Он человек, у которого семь детей и четыре внука. И никто из них не хочет иметь с ним ничего общего. Впрочем, я более чем уверен, что сам он не понимает, почему. Как будто мы не правы, а он прав. Он один из тех самовлюбленных персонажей», — пояснил актер.
Маколей Калкин также вспомнил, что после развода родителей суд обязал его видеться с отцом, однако он отказался от встреч с ним.
«Он был худшим. Когда шел бракоразводный процесс, судья постановил, что я должен с ним видеться. Я сказал своему адвокату: “Я не поеду”. Он ответил: “Тебя могут арестовать”. Я сказал: “Отлично. Посмотрим, осмелится ли судья посадить в тюрьму самого известного ребенка в мире за то, что он не хочет видеться с отцом-тираном”», — рассказал Калкин.
Напомним, Маколей Калкин с 2017 года встречается с актрисой Брендой Сонг. В 2021-м у пары родился первенец, а в конце 2022-го — второй сын. Актер признается, что чувствует себя счастливым в своей семье.
«Сейчас у нас действительно хорошая стабильность. Оба ребенка ходят в дошкольное учреждение. У нас есть распорядок. Бренда начинает снова чувствовать себя собой. Мы откладываем разговор о третьем ребенке. Наверное, стоит обсудить это в следующем году», — заключил Калкин.