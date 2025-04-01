«И он это заслужил. Он человек, у которого семь детей и четыре внука. И никто из них не хочет иметь с ним ничего общего. Впрочем, я более чем уверен, что сам он не понимает, почему. Как будто мы не правы, а он прав. Он один из тех самовлюбленных персонажей», — пояснил актер.