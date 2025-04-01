Но его история на этом не заканчивается. Фильм «El Camino: Во все тяжкие» показал, что свобода — это не просто дверь, которую можно открыть. Джесси все еще беглец, по его следу идет полиция, у него нет ни денег, ни документов. Он обращается за помощью к старым знакомым и в итоге получает шанс исчезнуть навсегда. С фальшивым паспортом и новой личностью он уезжает в заснеженную Аляску, чтобы наконец-то начать жизнь, в которой нет ни наркотиков, ни смертельных угроз, ни Уолтера Уайта.