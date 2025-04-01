Дмитрий Нагиев высказался о скандале между Андреасяном и студентами киноколледжа

«Это его мнение, его право. Я далек от того, чтобы осуждать. На мой взгляд, есть вещи, которые некорректно озвучивать в конкретных местах, и я бы этого не делал. Не буду спорить ни с той стороной, которая толпой накинулась на него, ни с ним», — заявил Нагиев.