50-летняя Ева Лонгория снялась в откровенном боди с декольте для глянца

50-летняя Лонгория предстала на обложке в белом жакете, который надела на голое тело. Актриса добавила к образу туфли на каблуках в тон. На другом снимке звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» позировала перед фотографом в черном облегающем боди с длинными рукавами и декольте до пупка и босоножках на каблуках. При этом артистка не стала надевать юбку или брюки. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж. Автором съемки выступил фотограф Ян Уэлтерс.