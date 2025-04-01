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50-летняя Ева Лонгория снялась в откровенном боди с декольте для глянца

Актриса показала фигуру в боди с глубоким декольте

Голливудская актриса Ева Лонгория стала лицом нового выпуска журнала Madame Figaro. Издание опубликовало фото в соцсети.

Ева Лонгория, фото: соцсети
Ева Лонгория, фото: соцсети

50-летняя Лонгория предстала на обложке в белом жакете, который надела на голое тело. Актриса добавила к образу туфли на каблуках в тон. На другом снимке звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» позировала перед фотографом в черном облегающем боди с длинными рукавами и декольте до пупка и босоножках на каблуках. При этом артистка не стала надевать юбку или брюки. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж. Автором съемки выступил фотограф Ян Уэлтерс.

Ева Лонгория, фото: соцсети
Ева Лонгория, фото: соцсети

15 марта Еве Лонгории исполнилось 50 лет. Актриса организовала вечеринку по случаю своего юбилея, куда пригласила друзей и коллег. Для торжества артистка выбрала белое обтягивающее макси-платье с декольте до пупка. Звезде сериала «Отчаянные домохозяйки» уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками, контурингом и нюдовой помадой.