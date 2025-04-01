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Звезда «Ворониных» показала фигуру в купальнике

Актриса Екатерина Волкова поделилась фото с отдыха в соцсети
Звезда «Ворониных» показала фигуру в купальнике
Звезда «Ворониных» показала фигуру в купальникеИсточник: www_gazeta_ru

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова продемонстрировала фигуру в купальнике. Актриса опубликовала фото в соцсети.

Волкова улетела с мужем и друзьями на отдых в Абу-Даби. На новых снимках актриса позировала в белом бикини с голубым рисунком и мини-юбке в тон. Артистка дополнила комплект браслетами. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и без косметики.

«Мне кажется, что зеркала в последнее время начали менять выражения лиц, когда я к ним подхожу, в особенности то, что находится на пляжном баре», — подписала фото артистка.

В сентябре прошлого года Екатерина Волкова в беседе с «Газетой.Ru» раскрыла свой секрет стройности. Актриса призналась, что оставаться в хорошей физической форме ей помогает питание.

«Мне комфортно питаться по схеме 16/8, приучила себя к такому графику и стабильно держу вес благодаря этому подходу. Очень стараюсь не есть после 18:00. Получается не всегда, но редкие отклонения от режима проходят без последствий, если в целом придерживаешься намеченного курса», — поделилась звезда.