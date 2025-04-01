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Татьяна Лютаева показала редкое фото повзрослевшей внучки

Актриса выложила в личный блог фото внучки Ники от дочери Агнии Дитковските
Звезда "Гардемаринов" показала повзрослевшую внучку от дочери — Агнии Дитковските
Звезда "Гардемаринов" показала повзрослевшую внучку от дочери — Агнии ДитковскитеИсточник: www_gazeta_ru

Звезда фильма «Гардемарины, вперед!» Татьяна Лютаева показала повзрослевшую внучку от дочери — Агнии Дитковските. Актриса сняла семилетнюю Нику в костюме воина и опубликовала фото в соцсети.

Артистка неоднократно говорила в соцсетях, что девочка растет творческим ребенком. Знаменитость постоянно учит с ребенком стихи, а потом снимает на видео, как внучка их декламирует. Подписчики Лютаевой предположили, что Ника пойдет по стопам звездных матери и бабушки.

Дитковските ничего не рассказывала об отце дочери и не показывала девочку в соцсетях — у знаменитости нет ни одной фотографии с ней в личном блоге. Поклонники впервые увидели, как выглядит Ника, благодаря Лютаевой, которая перестала скрывать внучку.

У актрисы трое детей. Помимо Ники, Дитковските воспитывает 10-летнего сына Федора от коллеги Алексея Чадова и трехлетнюю дочь от ресторатора Богдана Панченко, за которого вышла замуж в 2021 году. Супруги скрывали имя общего ребенка, однако его рассекретила Лютаева. Мать артистки призналась подписчикам, что помогает растить внучку Ауру.