Татьяна Лютаева показала редкое фото повзрослевшей внучки

Дитковските ничего не рассказывала об отце дочери и не показывала девочку в соцсетях — у знаменитости нет ни одной фотографии с ней в личном блоге. Поклонники впервые увидели, как выглядит Ника, благодаря Лютаевой, которая перестала скрывать внучку.