Татьяна Лютаева показала редкое фото повзрослевшей внучки

Звезда фильма «Гардемарины, вперед!» Татьяна Лютаева показала повзрослевшую внучку от дочери — Агнии Дитковските. Актриса сняла семилетнюю Нику в костюме воина и опубликовала фото в соцсети.
Артистка неоднократно говорила в соцсетях, что девочка растет творческим ребенком. Знаменитость постоянно учит с ребенком стихи, а потом снимает на видео, как внучка их декламирует. Подписчики Лютаевой предположили, что Ника пойдет по стопам звездных матери и бабушки.
Дитковските ничего не рассказывала об отце дочери и не показывала девочку в соцсетях — у знаменитости нет ни одной фотографии с ней в личном блоге. Поклонники впервые увидели, как выглядит Ника, благодаря Лютаевой, которая перестала скрывать внучку.
У актрисы трое детей. Помимо Ники, Дитковските воспитывает 10-летнего сына Федора от коллеги Алексея Чадова и трехлетнюю дочь от ресторатора Богдана Панченко, за которого вышла замуж в 2021 году. Супруги скрывали имя общего ребенка, однако его рассекретила Лютаева. Мать артистки призналась подписчикам, что помогает растить внучку Ауру.