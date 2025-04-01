Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анна Старшенбаум показала фигуру в купальнике

Актриса выложила фото с отдыха в соцсети
Звезда «Эскортницы» показала фигуру в купальнике
Звезда «Эскортницы» показала фигуру в купальникеИсточник: www_gazeta_ru

Звезда фильма «Эскортница» Анна Старшенбаум показала фигуру в купальнике. Актриса позировала в монокини в бассейне и поделилась кадрами в соцсети.

Знаменитость в марте улетела с семьей из России. Артистка призналась, что находится с мужем, двумя детьми и няней на Самуи.

Актриса состоит в отношениях с бизнесменом Даниилом Наумовым. Звезда в сентябре 2022 года перестала скрывать их роман. Старшенбаум отмечала, что искала любви и в итоге встретила достойного человека, с которым захотела создать семью. А 11 февраля 2024 года артистка родила от Наумова мальчика Эрика.

Старшенбаум была замужем за звездой «Диверсанта» Алексеем Бардуковым, в браке у них родился сын Иван. Пара развелась в 2017 году, однако актриса отмечала, что продолжает по-дружески общаться с экс-супругом, потому что они вместе воспитывают ребенка. По словам знаменитости, новый избранник Наумов тоже смог найти подход к ее первенцу и выстроить с ним дружеские отношения.