Звезда фильма «Эскортница» Анна Старшенбаум показала фигуру в купальнике. Актриса позировала в монокини в бассейне и поделилась кадрами в соцсети.
Знаменитость в марте улетела с семьей из России. Артистка призналась, что находится с мужем, двумя детьми и няней на Самуи.
Актриса состоит в отношениях с бизнесменом Даниилом Наумовым. Звезда в сентябре 2022 года перестала скрывать их роман. Старшенбаум отмечала, что искала любви и в итоге встретила достойного человека, с которым захотела создать семью. А 11 февраля 2024 года артистка родила от Наумова мальчика Эрика.
Старшенбаум была замужем за звездой «Диверсанта» Алексеем Бардуковым, в браке у них родился сын Иван. Пара развелась в 2017 году, однако актриса отмечала, что продолжает по-дружески общаться с экс-супругом, потому что они вместе воспитывают ребенка. По словам знаменитости, новый избранник Наумов тоже смог найти подход к ее первенцу и выстроить с ним дружеские отношения.