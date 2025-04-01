Анна Старшенбаум показала фигуру в купальнике

Старшенбаум была замужем за звездой «Диверсанта» Алексеем Бардуковым, в браке у них родился сын Иван. Пара развелась в 2017 году, однако актриса отмечала, что продолжает по-дружески общаться с экс-супругом, потому что они вместе воспитывают ребенка. По словам знаменитости, новый избранник Наумов тоже смог найти подход к ее первенцу и выстроить с ним дружеские отношения.