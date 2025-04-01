Алика Смехова поделилась редким фото со старшим сыном, избегающим публичности

У Смеховой двое детей, которые носят ее фамилию. Своего первенца Артема артистка родила в 2000 году от бизнесмена по имени Николай. Старший сын знаменитости в 2021 году окончил Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова и стал дипломированным специалистом в области международной экономики. В 2007 году Смехова во второй раз стала матерью. Она признавалась в интервью, что отец Макара оставил ее, когда узнал о беременности, поэтому никаких контактов с мужчиной ни она, ни сын не поддерживают и не страдают от этого.