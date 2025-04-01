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Алика Смехова поделилась редким фото со старшим сыном, избегающим публичности

Актриса выложила семейное фото в соцсети
Актриса Смехова поделилась редким фото с первенцем, избегающим публичности
Актриса Смехова поделилась редким фото с первенцем, избегающим публичностиИсточник: www_gazeta_ru

Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Алика Смехова поделилась редким фото со старшим сыном, избегающим публичности. Актриса снялась с 24-летним Артемом на пляже в Израиле и показала кадр подписчикам в соцсети.

Знаменитость улетела с семьей из России накануне своего дня рождения. Артистка взяла перерыв в работе после съемок во втором сезоне сериала «Постучись в мою дверь в Москве».

У Смеховой двое детей, которые носят ее фамилию. Своего первенца Артема артистка родила в 2000 году от бизнесмена по имени Николай. Старший сын знаменитости в 2021 году окончил Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова и стал дипломированным специалистом в области международной экономики. В 2007 году Смехова во второй раз стала матерью. Она признавалась в интервью, что отец Макара оставил ее, когда узнал о беременности, поэтому никаких контактов с мужчиной ни она, ни сын не поддерживают и не страдают от этого.