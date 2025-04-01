В Москве начал работу Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес»

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» заработал в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе «Российского кинобизнеса».
Кинорынок проходит в киноконцертном комплексе «Синема Парк Мосфильм» на территории главной студии нашей страны киноконцерна «Мосфильм». Форум собрал 1,2 тыс. представителей киноиндустрии из России, СНГ и других стран.
В течение трех дней пройдут презентации и показы фильмов ведущих кинопрокатных компаний РФ и СНГ, рынок проектов #Поиск, выставка и деловая программа.
Мероприятие открылось конференц-сессией «Зарубежное независимое кино. Закупочные стратегии, тренды и вызовы». Спикеры обсудили предложение зарубежного контента и условия работы с фильмами разных стран в РФ, горизонты и тактики закупок, жанровые ориентиры.
Второго апреля пройдет рынок проектов #Поиск. Для очного участия в питч-сессии было отобрано пять полнометражных игровых и документальных проектов на этапе постпродакшна, готовящиеся к завершению в производстве и выходу в прокат, хронометражем от 60 минут.
Третьего апреля сервис организует сессию «Как сегодня привлечь зрителей в кинотеатры и увеличить частотность киноходящей аудитории: программы лояльности, актуальные и перспективные практики и каналы».
Презентации контента и показы фильмов проведут дистрибьюторы «НМГ кинопрокат», «Вольга», GlobalFilm, «Наше кино», «Каро премьер», «Экспонента фильм», «Парадиз», Must see magic Film, World pictures, «кинокомпания “Пионер”», «Мульт в кино», «Русский Репортаж», «Иноекино», «СБ Фильм», Медиагруппа «Красный квадрат», «НГ Фильм дистрибьюшн». Дистрибьютор и бренд «Мульт в кино» отметят на площадке форума десятилетие.
Экспоненты мероприятия
Экспонентами мероприятия выступят ведущие интеграторы и поставщики услуг для кинопоказа: «Азия синема», «Деловая Русь», «МД Технолоджи», «Техника +», анимационная группа Path Animation, агрегаторы билетных систем и сервисов. С масштабной экспозицией выступит киноконцерн «Мосфильм» — ведущее предприятие киноиндустрии России.
Проект Кино Mail выступает информационным партнером МКиФ «Российский кинобизнес».