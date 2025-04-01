В Москве начал работу Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес»

Второго апреля пройдет рынок проектов #Поиск. Для очного участия в питч-сессии было отобрано пять полнометражных игровых и документальных проектов на этапе постпродакшна, готовящиеся к завершению в производстве и выходу в прокат, хронометражем от 60 минут.