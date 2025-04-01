Депутат Бурляев поддержал инициативу Певцова о возвращении худсоветов

«Мой уважаемый коллега Дмитрий Певцов озвучил это после того, как это озвучил и я в начале моей депутатской деятельности с трибуны Думы. Нужно создавать общественные, экспертные, художественные советы во всех средствах массовой информации, кино, театрах, литературе. В этом нет ничего плохого», — сказал Бурляев.