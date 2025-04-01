Депутат Бурляев поддержал инициативу Певцова о возвращении худсоветов

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Создание художественных и экспертных советов для регулирования деятельности кинопроизводства, театров и литературы в России необходимо. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев.
«Мой уважаемый коллега Дмитрий Певцов озвучил это после того, как это озвучил и я в начале моей депутатской деятельности с трибуны Думы. Нужно создавать общественные, экспертные, художественные советы во всех средствах массовой информации, кино, театрах, литературе. В этом нет ничего плохого», — сказал Бурляев.
Парламентарий также процитировал поэта Александра Пушкина, говорившего о том, что всякое государство должно иметь цензуру, «нельзя пропагандировать на площадях все то, что в голову взбредет».
«И если наше государство действительно думает о том, какое поколение примет у нас Россию, то мы обязаны это делать», — резюмировал Бурляев.
Ранее народный артист РФ депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил ТАСС, что возвращение худсоветов и введение более строгих требований к кинопрокату положительно скажется на российском кинематографе.
Художественный совет (худсовет) — группа специально назначенных деятелей искусства и представителей государственной власти, которые во времена СССР предварительно изучали художественные произведения и принимали решение об их выпуске для аудитории.