Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Калюжный пойдет служить в армию после съемок фильма в Донбассе

Актер Глеб Калюжный может пойти служить в армию уже в мае 2025 года
Глеб Калюжный
Глеб Калюжный

Актер Глеб Калюжный получил отсрочку от службы в армии на фоне очной учебы в университете и съемок в патриотических проектах. Об этом сообщает Mash.

Источник из окружения Калюжного сообщил Telegram-каналу, что 26-летний актер сериала «Вампиры средней полосы» планирует приехать в военкомат не раньше мая — после сдачи весенней сессии и окончания съемок фильма в Донбассе о бойце-добровольце, освобождающем Мариуполь.

Мать артиста Наталья подтвердила изданию Super.ru, что сын планирует пойти в армию в этот призыв.

«Не знаю, когда точно, наверное, в мае. Он не может [попасть] в какие-то конкретные войска, как распределят, так и пойдет», — заявила родительница.

6 марта Калюжный, известный по ролям в трех десятках фильмов, вместе с адвокатом побывал на допросе в Следственном комитете. Поводом для вызова стало уголовное дело, накануне возбужденное по статье об уклонении от службы в армии.

Выяснилось, что Калюжный в течение нескольких лет игнорировал повестки и не имел законных оснований уклоняться от службы в Вооруженных силах РФ. Ему грозило до двух лет колонии.