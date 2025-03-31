73-летний Садальский раскрыл секрет похудения на 35 килограммов

«Я себе колю для похудения. Хороший сейчас препарат есть. Меньше побочек, но больше полезных веществ. Я всю одежду поменял, раньше свинья был, на двух стульях усидеть не мог», — отметил Садальский и добавил, что в конце 1990-х уже худел на тайском препарате, из-за которого у него стали выпадать волосы.