Компания Никиты Михалкова увеличила прибыль почти на 20 млн рублей

Прибыль ООО «Бесогон» составила 49 миллионов 598 тысяч рублей за 2024 год, что на 19 миллионов 211 тысяч больше, чем за 2023-й. В том году фирма заработала 30 миллионов 387 тысяч рублей. Компания получила выручку в размере 89 миллионов 051 тысяч рублей за 2024 год, а за 2023-й — 63 миллионов 308 тысяч рублей.