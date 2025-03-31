Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Компания Никиты Михалкова увеличила прибыль почти на 20 млн рублей

ООО «Бесогон» показало рост прибыли за прошедший год
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

Компания режиссера Никиты Михалкова увеличила прибыль почти на 20 миллионов рублей за прошедший год. Это выяснила «Газета.Ru».

Прибыль ООО «Бесогон» составила 49 миллионов 598 тысяч рублей за 2024 год, что на 19 миллионов 211 тысяч больше, чем за 2023-й. В том году фирма заработала 30 миллионов 387 тысяч рублей. Компания получила выручку в размере 89 миллионов 051 тысяч рублей за 2024 год, а за 2023-й — 63 миллионов 308 тысяч рублей.

Основной вид деятельности ООО «Бесогон» — это производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

В марте 2025 года Telegram-канал «Звездач» сообщал, что у ювелирной компании режиссера Никиты Михалкова нашли долг перед Федеральной налоговой службой в размере 16 млн рублей. Михалков является одним из учредителей ООО «Челпром-Даймонд», он владеет долей в предприятии в размере 10%.

До этого компания подавала заявление о своем банкротстве в Арбитражный суд Челябинской области, в настоящее время идет процесс ее ликвидации. Представители компании не комментировали сообщения о долгах.