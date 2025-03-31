Звезда «Ворониных» об отпуске без дочери: «Контроль не отключается»

Актриса Екатерина Волкова рассказала об отъезде за границу без дочери. Звезда сериала «Воронины» призналась в соцсети, что продолжает контролировать 14-летнюю Елизавету, даже находясь далеко от подростка.
«Отдых без детей — он просто другой. Ты все равно звонишь ребенку каждые пару часов и спрашиваешь: “Как дела, что ела, что надела, все ли хорошо?” Контроль не отключается, он просто уходит в фоновый режим. Но при этом появляется редкое чувство, что ты снова принадлежишь только себе и мужу. И в этом есть какая-то своя магия, когда не надо спешить, ни за кем следить, а можно просто идти рядом и держаться за руки, как в начале отношений», — отметила артистка, отвечая на вопрос от подписчика.
Знаменитость проводит отпуск в Абу-Даби с супругом, ведущим, хореографом Андреем Карповым.
Волкова недавно спровоцировала слухи о разводе. Актриса показала в соцсетях свой паспорт и сообщила о больших переменах в жизни. Она также опубликовала анкету с вопросами о знакомстве с мужем и месте регистрации брака. По словам артистки, произошли два события, которые разделили ее жизнь на «до» и «после». Поэтому некоторые поклонники предположили, что звезда разводится, однако эти домыслы не подтвердились.