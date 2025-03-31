Звезда «Ворониных» об отпуске без дочери: «Контроль не отключается»

«Отдых без детей — он просто другой. Ты все равно звонишь ребенку каждые пару часов и спрашиваешь: “Как дела, что ела, что надела, все ли хорошо?” Контроль не отключается, он просто уходит в фоновый режим. Но при этом появляется редкое чувство, что ты снова принадлежишь только себе и мужу. И в этом есть какая-то своя магия, когда не надо спешить, ни за кем следить, а можно просто идти рядом и держаться за руки, как в начале отношений», — отметила артистка, отвечая на вопрос от подписчика.