Звезда «Кухни» рассказал, как борется с тревожностью

Актер Сергей Епишев признался в беседе с «Пятым каналом», что антидепрессанты помогают ему бороться с тревожностью.
Звезда сериала «Кухня» назвал себя адептом данного вида лекарств.
«Нужно иметь такой уровень гениальности, чтобы никакие супрессивные средства это дело (работоспособность) не снижали», — рассказал актер.
Сергей Епишев известен по роли су-шефа Льва Соловьева в сериале «Кухня». В его фильмографии более 70 работ. Он играл в таких проектах, как «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «На автомате», «Первый номер», «Библиотекарь», «И снова здравствуйте!», «Аврора», «Пищеблок», «Последний министр», «Беспринципные».