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Звезда «Кухни» рассказал, как борется с тревожностью

Актер Сергей Епишев раскрыл, что помогает ему справляться с тревогой
Сергей Епишев
Сергей Епишев

Актер Сергей Епишев признался в беседе с «Пятым каналом», что антидепрессанты помогают ему бороться с тревожностью.

Звезда сериала «Кухня» назвал себя адептом данного вида лекарств.

«Нужно иметь такой уровень гениальности, чтобы никакие супрессивные средства это дело (работоспособность) не снижали», — рассказал актер.

Сергей Епишев известен по роли су-шефа Льва Соловьева в сериале «Кухня». В его фильмографии более 70 работ. Он играл в таких проектах, как «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «На автомате», «Первый номер», «Библиотекарь», «И снова здравствуйте!», «Аврора», «Пищеблок», «Последний министр», «Беспринципные».