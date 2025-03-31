Анна Михалкова показала редкое фото с 11-летней дочерью

Звезда фильма «Чувства Анны» позировала в сером пальто и солнцезащитных очках. Она распустила волосы и отказалась от макияжа. Дочь актрисы была одета в серую куртку и шапку в тон. Свой образ Лидия дополнила ярко-синим шарфом. Девочка в этот момент слушала музыку в наушниках и радостно улыбалась матери.