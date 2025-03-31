Анна Михалкова показала редкое фото с 11-летней дочерью

Анна Михалкова в личном блоге поделилась редким фото со своей единственной дочерью Лидией. 50-летняя актриса сделала кадр с 11-летней наследницей в лифте.
Звезда фильма «Чувства Анны» позировала в сером пальто и солнцезащитных очках. Она распустила волосы и отказалась от макияжа. Дочь актрисы была одета в серую куртку и шапку в тон. Свой образ Лидия дополнила ярко-синим шарфом. Девочка в этот момент слушала музыку в наушниках и радостно улыбалась матери.
«Зачем они так быстро растут?» — высказалась Михалкова.
Напомним, Анна Михалкова в 1997 году познакомилась с бизнесменом Альбертом Баковым, за которого вскоре вышла замуж. В этом браке у нее родилось трое детей: сыновья Андрей и Сергей, а также дочь Лидия.
Со своей наследницей актриса иногда появляется на светских премьерах. А вот ее сыновья — редкие гости на подобных мероприятиях.
Ранее стало известно, что президент Владимир Путин присвоил Анне Михалковой звание народной артистки России. С этим радостным событием актрису публично поздравила мама Татьяна Михалкова.