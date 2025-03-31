Джессика Честейн назвала безвкусицей современные тренды в одежде

«Я знаю, что это возвращается, но я ненавижу джинсы с низкой посадкой. И я ненавижу, когда видно чье-то нижнее белье. Я думаю, что это так безвкусно, как будто это стринги. Я думаю, это ужасно», — отметила Честейн и уточнила, что предпочитает более закрытую одежду.