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Наталия Антонова раскрыла свой вес: «Не успокоюсь, пока не доведу до идеала»

Актриса сообщила свой вес в личном блоге
Наталия Антонова
Наталия АнтоноваИсточник: Legion-Media.ru

Звезда российского фильма «Красотка» Наталия Антонова раскрыла свой вес. Актриса отметила в соцсети, что постоянно работает над собой.

«Мой вес 57 килограммов при росте 172 сантиметра. Пока не доведу себя до идеала, не успокоюсь. В моем понимании идеал — это прежде всего чувство силы, энергии, отсутствие уныния, отсутствие лишнего веса, гармония и подвижность», — поделилась знаменитость.

Артистка недавно перечислила правила питания, которые соблюдает больше 15 лет ради фигуры и поддержания молодости кожи. Антонова говорила, что ест практически все, даже любимые десерты, но употребляет «сладкое» до 15:00. Однако звезда давно отказалась от майонеза, белого хлеба, фастфуда, продуктов быстрого приготовления и перестала пить кофе.

Звезда — многодетная мать. Антонова признавалась в личном блоге, что в третью беременность «жрала за двоих» и в итоге набрала 30 килограммов. В тот момент актриса не надеялась вернуть прежнюю форму и вновь сниматься в кино, но супруг буквально заставил ее похудеть. Врач-гинеколог Николай Семенов убедил жену взять себя в руки. Артистка отмечала, что сначала слова мужа показались ей очень обидными, и она плакала, но позже благодарила его за приводящий в чувства «пинок».