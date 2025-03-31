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50-летняя Алла Довлатова снялась в одном жакете на голое тело

Актриса показала фигуру в откровенном наряде в соцсети
50-летняя Алла Довлатова снялась в одном жакете на голое тело
50-летняя Алла Довлатова снялась в одном жакете на голое телоИсточник: www_gazeta_ru

Актриса, радиоведущая Алла Довлатова снялась в одном жакете на голое тело. Звезда позировала у себя дома и поделилась кадрами в соцсети. Артистка отметила, что перед важным мероприятием решила сделать моментальный загар, который продержится пять дней.

Знаменитость говорила, что периодически делает операции. В 2024 году Довлатовой провели блефаропластику нижних век, а также липофилинг носослезных борозд и скул. Звезда признавалась, что ей хочется как можно дольше выглядеть молодо и она не видит в этом желании ничего плохого.

Телеведущая также отмечала, что стремится к идеальной фигуре, которая у нее была в 18 лет. Она активно занимается спортом, делает массажи и другие физиопроцедуры. Артистка прибегала и к пластическим операциям, которые, по ее словам, только добавили мотивации больше следить за собой.

У знаменитости четверо детей. Старшая дочь и сын Павел родились в ее первом браке с бизнесменом Дмитрием Лютым. Актриса признавалась в личном блоге, что вышла за предпринимателя назло родителям, которые держали ее в «жестких рамках», а через 12 лет «сбежала» от супруга.

С 2007 года ведущая замужем за сотрудником МВД Алексеем Бородой, супруги растят двух дочерей — Александру и Марию.