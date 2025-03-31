Елена Проклова резко ответила Кудрявцевой на вопрос о любви к Миронову

Проклова призналась, что в тот период была свободной женщиной. Она заявила, что у нее «мужской склад» — она делает то, что ей нравится, не думая о последствиях. На одни из съемок Миронов привел свою супругу Ларису Голубкину. Там актриса познакомилась с женой коллеги. Затем они пошли в ресторан.