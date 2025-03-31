Елена Проклова резко ответила Кудрявцевой на вопрос о любви к Миронову

Актриса Елена Проклова захотела ударить телеведущую Леру Кудрявцеву на съемках программы «Звезды сошлись».
Кудрявцева заявила, что Проклова и Лариса Голубкина любили одного мужчину — Андрея Миронова. Телеведущая спросила, помнит ли она встречу с артисткой на съемках. После этого Проклова поинтересовалась у Кудрявцевой, какой глаз ей меньше дорог.
«Знаешь пословицу: “Кто старое помянет, тому глаз вон”», — заявила актриса.
Проклова призналась, что в тот период была свободной женщиной. Она заявила, что у нее «мужской склад» — она делает то, что ей нравится, не думая о последствиях. На одни из съемок Миронов привел свою супругу Ларису Голубкину. Там актриса познакомилась с женой коллеги. Затем они пошли в ресторан.
«Лариса говорит: “Лен, ну что? Собираетесь забрать у меня мужа?” Я говорю: “Ни в коем случае, спасибо, мне такой подарок не нужен. Я вам сочувствую”. Андрюша прекрасный, замечательный, но скорее был мужчиной для романа, чем для серьезной женщины», — поделилась актриса.
Проклова призналась, что никогда не была влюблена в Миронова. Она не стала отрицать, что между ней и коллегой были «мимолетные отношения».