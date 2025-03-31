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Чем закончился сериал «Пингвин» (2024) и что произошло в вымышленном городе Готэм-Сити

Бандитские войны, постапокалиптическая атмосфера городских развалин, среди которых орудуют мародеры и бродят бездомные, — все это Готэм-Сити, город, в котором правят мафиозные кланы. Чем закончится сериал «Пингвин», кажется, ясно уже с середины, но в финале его создатели преподносят сюрприз, намекая, что главная борьба ждет впереди.
Наталья Голышева
Автор Кино Mail
Колин Фаррелл в сериале «Пингвин»
Колин Фаррелл в роли Освальда Кобба в сериале «Пингвин»

Утрированные образы героев и стремительный ход событий по достоинству оценят поклонники франшизы «Бэтмена». Им долго вникать в сюжет не придется, всем остальным не помешает предварительно посмотреть предысторию, чтобы понимать, о чем идет речь. Предлагаем обсудить, чем привлек внимание зрителей и чем закончился сериал «Пингвин», и будет ли второй сезон.

Описание последней серии сериала «Пингвин»

История становления нового короля мафии — не прямое продолжение, а спин-офф — побочная сюжетная ветвь легендарной франшизы «Бэтмен». Действие в сериале «Пингвин» развивается спустя несколько дней после финальных событий в «Бэтмене» в вымышленном американском мегаполисе Готэм-Сити. После катастрофы, которую спровоцировал подрыв дамбы, на улицах творится хаос, а криминальная обстановка обостряется.

Бывший помощник убитого главаря мафиозного клана Освальд Кобб по прозвищу Пингвин намеревается возглавить наркобизнес в городе. С этой целью он идет ва-банк: устраняет наследника главаря клана Фальконе, узнав, что тот открыл новый наркотик, способный приносить прибыль на порядок больше прежнего зелья.

Неуклюжий и туповатый внешне Пингвин мастерски отводит от себя подозрение в убийстве, подставляя наиболее сильного из гангстеров. А затем ведет двойную игру: вступает в сговор с конкурентами Фальконе и заключает тайный союз с Софией, сестрой убитого им Альберто, которая освободилась из заключения и тоже решает стать мафиозной королевой. 

Во всех делах Пингвину помогает Виктор, темнокожий подросток, застигнутый гангстером при попытке ограбления его машины. Вначале парень становится невольным подельником Освальда, а потом правой рукой, выручает его из сложных ситуаций и спасает от гибели. 

В финальной серии похищенная мать Пингвина вспоминает, как вела себя с ним после гибели двух других сыновей. София вынуждает Фрэнсис признаться сыну, что она всегда знала о произошедшем и ненавидела его за это. Пингвину удается бежать, захватив потерявшую сознание мать с собой.

София решает уничтожить все, что связывает ее с Фальконе, и обещает своему клану отдать в награду за поимку своего главного врага все, чем владеет в городе. А тот приходит к мэру Готэма и предлагает обоюдно выгодную сделку. 

Пингвин с Виктором и его друзьями заманивают Софию в ловушку, но вместо того, чтобы убить, передает ее полиции, обвинив ее во взрыве тоннелей. Девушка вновь оказывается запертой в психиатрической темнице, где позже получает письмо от незнакомой женщины, которая называет себя ее единокровной сестрой.

Фрэнсис после острого стресса и перенесенного инсульта становится «овощем». Пингвин собственноручно избавляется от Виктора и перевозит мать в роскошный пентхаус, о котором мечтал всю жизнь. В финальной сцене он в эйфории танцует со своей подругой Евой, празднуя свое возвышение.

Как сложилась судьба героев

Персонажи сериала соответствуют реальности, в которой они живут: с яркими характерами, предпочитающие действовать без долгих рассуждений и рефлексии.

Пингвин

Колин Фаррелл в сериале «Пингвин»
Колин Фаррелл в роли Освальда Кобба в сериале «Пингвин»

Свое прозвище бывший водитель Софии Фальконе и мафиози Освальд Кобб (Колин Фаррелл) получил за характерную неуклюжую походку. Он типичный нарцисс и психопат, но амбиции и жестокую натуру долго скрывает под маской честного простоватого служаки. К власти и большим деньгам Пингвин идет в буквальном смысле по трупам, близких людей для него не существует, за исключением матери. Чтобы заполучить контроль над городом, он подставляет под удар всех, с кем дружил много лет, без колебаний убивает даже своего личного помощника. В финале Пингвин вырастает до самого могущественного из преступных главарей Готэм-Сити.

София Фальконе

Кристин Милиоти в сериале «Пингвин»
Кристин Милиоти в роли Софии Фальконе в сериале «Пингвин»

Дочь погибшего Кармайна Фальконе, главы мафиозного клана. Когда-то София (Кристин Милиоти) случайно узнала правду о том, какое чудовище ее отец, и попала из-за этого в закрытую психиатрическую лечебницу. Девушка поняла, что родные ее предали, заработала тяжелый невроз и ожесточилась настолько, что, недолго думая, устранила со своей дороги всех предателей. Единственным другом она длительное время считает Пингвина, но позже ей пришлось убедиться, что он лицемер и самый опасный враг. В борьбе с ним София терпит поражение и вновь оказывается запертой в лечебнице.

Виктор

Рензи Фелис в сериале «Пингвин»
Рензи Фелис в роли Виктора в сериале «Пингвин»

Чернокожий паренек, оставшийся бездомным сиротой после разрушения городской дамбы. Судьба сталкивает его с Пингвином, который доверяет ему решать разные щекотливые вопросы и заботиться о своей матери. Виктор привязывается к мафиози, не раз рискует ради него своей жизнью и спасает из разных передряг. Но в финале погибает от рук своего же покровителя.

Фрэнсис Кобб

Дирдри О’Коннелл в сериале «Пингвин»
Дирдри О’Коннелл в роли Френсис Кобба в сериале «Пингвин»

Мать Пингвина, женщина, страдающая потерей памяти и другими психическими нарушениями. Фрэнсис (Дирдри О’Коннелл) не может простить сыну гибель его братьев, понимая в минуты просветления, что он нарцисс и психопат. После похищения Софией Фрэнсис теряет способность двигаться и говорить, оказываясь в полной зависимости от Пингвина.

Будет ли продолжение сериала «Пингвин»

Изначально проект задумывался как мини-сериал. Но после выхода его на экраны Мэтт Ривз, один из режиссеров, утвердительно ответил на вопрос о том, планируется ли продолжение. Скорее всего, сниматься будет не прямое продолжение «Пингвина», а очередной спин-офф франшизы о Готэм-Сити: события начнут развиваться с участием уже знакомых зрителю персонажей, но в рамках другого сюжета.