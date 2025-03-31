Свое прозвище бывший водитель Софии Фальконе и мафиози Освальд Кобб (Колин Фаррелл) получил за характерную неуклюжую походку. Он типичный нарцисс и психопат, но амбиции и жестокую натуру долго скрывает под маской честного простоватого служаки. К власти и большим деньгам Пингвин идет в буквальном смысле по трупам, близких людей для него не существует, за исключением матери. Чтобы заполучить контроль над городом, он подставляет под удар всех, с кем дружил много лет, без колебаний убивает даже своего личного помощника. В финале Пингвин вырастает до самого могущественного из преступных главарей Готэм-Сити.