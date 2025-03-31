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Екатерина Климова в необычном образе снимается в сериале о бандах 70-х

В съемках новой криминальной саги «Айда!» также задействованы Даниил Воробьев и Владимир Вдовиченков
Екатерина Климова на съемках сериала «Айда!», фото: пресс-служба
Екатерина Климова на съемках сериала «Айда!», фото: пресс-служба

Екатерина Климова приступила к съемкам в новом криминальном сериале «Айда!», речь в котором пойдет о формировании и разгроме крупнейшей казанской ОПГ «Тяп-Ляп» в конце 70-х.

На съемочной площадке московского блока 47-летняя актриса появилась в объемной меховой шапке и дубленке, ей также сделали яркий макияж. 

В проекте также задействованы Владимир Вдовиченков, Даниил Воробьев, Павел Ворожцов и Алексей Онежен. В основу сериала легла подлинная история, а у героев есть реальные прототипы.

Кадр из сериала «Айда!»
Кадр из сериала «Айда!»
Кадр из сериала «Айда!»
Кадр из сериала «Айда!»

По сюжету, подросток Гриша (Алексей Онежен) вместе с родителями переезжает из Волгограда в Казань. Он оказывается в чужом мире, среди уличных банд. Чтобы выжить, герой должен выучить жестокие правила нового мира.

Наставником подростка становился Захаревич (Даниил Воробьев), идеолог банды «Тяп-Ляп». Умный и амбициозный манипулятор делает все, чтобы подростки охотно вступали в его группировку.

Актеры на съемках сериала «Айда!»
Актеры на съемках сериала «Айда!»
Кадр из сериала «Айда!»
Кадр из сериала «Айда!»

А вот начальник уголовного розыска Никонов (Владимир Вдовиченков) со временем понимает, что образование таких банд — это начало масштабных и тревожных процессов, способных разрушить страну.

Премьера сериала «Айда!» состоится в онлайн-кинотеатре Start и на телеканале НТВ. Режиссером выступает Олег Асадулин («Закрытая школа», «Тест на беременность»).