Екатерина Климова приступила к съемкам в новом криминальном сериале «Айда!», речь в котором пойдет о формировании и разгроме крупнейшей казанской ОПГ «Тяп-Ляп» в конце 70-х.
На съемочной площадке московского блока 47-летняя актриса появилась в объемной меховой шапке и дубленке, ей также сделали яркий макияж.
В проекте также задействованы Владимир Вдовиченков, Даниил Воробьев, Павел Ворожцов и Алексей Онежен. В основу сериала легла подлинная история, а у героев есть реальные прототипы.
По сюжету, подросток Гриша (Алексей Онежен) вместе с родителями переезжает из Волгограда в Казань. Он оказывается в чужом мире, среди уличных банд. Чтобы выжить, герой должен выучить жестокие правила нового мира.
Наставником подростка становился Захаревич (Даниил Воробьев), идеолог банды «Тяп-Ляп». Умный и амбициозный манипулятор делает все, чтобы подростки охотно вступали в его группировку.
А вот начальник уголовного розыска Никонов (Владимир Вдовиченков) со временем понимает, что образование таких банд — это начало масштабных и тревожных процессов, способных разрушить страну.
Премьера сериала «Айда!» состоится в онлайн-кинотеатре Start и на телеканале НТВ. Режиссером выступает Олег Асадулин («Закрытая школа», «Тест на беременность»).