Максим Виторган показал, как проводит выходные со своей новой возлюбленной Анной Коротковой. Пара отправилась в городок писателей в Переделкино.
«Были вчера в Переделкине. Как там круто все сделано. Как изобретательно, насыщенно, со вкусом. Хочется там быть. Как будто жизнь такая. А не такая», — написал 52-летний актер в личном блоге, опубликовав фото девушки.
Напомним, в конце прошлого года Максим Виторган сообщил о своем новом романе. Актер рассказал, что встретил Анну Короткову на улице.
«Иду себе такой по улице, никого не трогаю. Смотрю, пуховик невероятной красоты. Ну, я, конечно, сразу схватил, а то уведут. Знаю я вас. А в пуховике девушка оказалась. Да такая, что мое сердце остановилось. В общем, удачный день», — отметил артист.
Виторган был трижды женат. В первом браке с Викторией Верберг у него родились дочь Полина и сын Даниил. От третьей жены, телеведущей Ксении Собчак, у актера есть сын Платон.
Ранее Максим Виторган с новой возлюбленной провел каникулы в Италии.