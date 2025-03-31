«Иду себе такой по улице, никого не трогаю. Смотрю, пуховик невероятной красоты. Ну, я, конечно, сразу схватил, а то уведут. Знаю я вас. А в пуховике девушка оказалась. Да такая, что мое сердце остановилось. В общем, удачный день», — отметил артист.