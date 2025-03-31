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Максим Виторган показал, как отдыхает с новой возлюбленной

Пара отправилась в городок писателей в Переделкино

Максим Виторган показал, как проводит выходные со своей новой возлюбленной Анной Коротковой. Пара отправилась в городок писателей в Переделкино.

Максим Виторган и Анна Короткова
Максим Виторган и Анна КоротковаИсточник: Соцсети

«Были вчера в Переделкине. Как там круто все сделано. Как изобретательно, насыщенно, со вкусом. Хочется там быть. Как будто жизнь такая. А не такая», — написал 52-летний актер в личном блоге, опубликовав фото девушки.

Напомним, в конце прошлого года Максим Виторган сообщил о своем новом романе. Актер рассказал, что встретил Анну Короткову на улице.

«Иду себе такой по улице, никого не трогаю. Смотрю, пуховик невероятной красоты. Ну, я, конечно, сразу схватил, а то уведут. Знаю я вас. А в пуховике девушка оказалась. Да такая, что мое сердце остановилось. В общем, удачный день», — отметил артист.

Анна Короткова, возлюбленная Максима Виторгана, фото: соцсети
Анна Короткова, возлюбленная Максима Виторгана, фото: соцсети

Виторган был трижды женат. В первом браке с Викторией Верберг у него родились дочь Полина и сын Даниил. От третьей жены, телеведущей Ксении Собчак, у актера есть сын Платон.

Ранее Максим Виторган с новой возлюбленной провел каникулы в Италии.