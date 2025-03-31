Марк Эйдельштейн попал в украинскую базу «Миротворец»

Эйдельштейн приобрел известность после исполнения главной роли в драме «Страна Саша» (2022). Позднее он снялся в фильме «Анора» (2024), который удостоился главной премии «Оскар», одержав победу в номинации «Лучший фильм». В начале года актер вошел в длинный список номинантов на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA).