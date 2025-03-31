Марк Эйдельштейн попал в украинскую базу «Миротворец»

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российский актер Марк Эйдельштейн, сыгравший главную роль в оскароносном фильме «Анора», внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».
На портале указывается, что 23-летний актер включен в список за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, неоднократное сознательное нарушение государственной границы Украины».
Эйдельштейн приобрел известность после исполнения главной роли в драме «Страна Саша» (2022). Позднее он снялся в фильме «Анора» (2024), который удостоился главной премии «Оскар», одержав победу в номинации «Лучший фильм». В начале года актер вошел в длинный список номинантов на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Он содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта. В РФ по решению суда доступ к сайту заблокирован.
Ранее в базу «Миротворца» попала 14-летняя актриса Екатерина Темнова, сыгравшая Манюню в попуряном сериале.