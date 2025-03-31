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Блейк Лайвли встала за прилавок пекарни на фоне скандала с режиссером Бальдони

Актрису засняли за продажей пончиков в Коннектикуте
Блейк Лайвли встала за прилавок пекарни после скандала с Бальдони
Блейк Лайвли встала за прилавок пекарни после скандала с БальдониИсточник: www_gazeta_ru

Голливудскую актрису Блейк Лайвли засняли за прилавком пекарни на фоне скандала с режиссером Джастином Бальдони. Фото опубликованы на сайте People.

30 марта Блейк Лайвли была замечена за приготовлением и продажей пончиков в пекарне Rise Doughnuts в Коннектикуте. По информации журналистов, актриса дружит с владельцами заведения. В личном блоге артистка опубликовала кадры, где показала, как замешивает тесто с помощью огромного миксера.

«Выпечка с гениальными друзьями-пекарями и их кухонным миксером размером с автомобиль. Вот где я нашла свое счастливое место!» — написала звезда.

В конце декабря 2024 года Блейк Лайвли подала в суд на Джастина Бальдони, обвинив режиссера в сексуальных домогательствах и организации клеветнической кампании против нее. Также, по словам актрисы, артист осуждал ее за лишний вес.

17 января стало известно, что Джастин Бальдони подал в суд против актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли на $400 млн за то, что, по утверждению режиссера, они пытались уничтожить его карьеру. В иске режиссер также утверждал, что актриса пыталась украсть права на фильм «Все закончится на нас».