Блейк Лайвли встала за прилавок пекарни на фоне скандала с режиссером Бальдони

Голливудскую актрису Блейк Лайвли засняли за прилавком пекарни на фоне скандала с режиссером Джастином Бальдони. Фото опубликованы на сайте People.
30 марта Блейк Лайвли была замечена за приготовлением и продажей пончиков в пекарне Rise Doughnuts в Коннектикуте. По информации журналистов, актриса дружит с владельцами заведения. В личном блоге артистка опубликовала кадры, где показала, как замешивает тесто с помощью огромного миксера.
«Выпечка с гениальными друзьями-пекарями и их кухонным миксером размером с автомобиль. Вот где я нашла свое счастливое место!» — написала звезда.
В конце декабря 2024 года Блейк Лайвли подала в суд на Джастина Бальдони, обвинив режиссера в сексуальных домогательствах и организации клеветнической кампании против нее. Также, по словам актрисы, артист осуждал ее за лишний вес.
17 января стало известно, что Джастин Бальдони подал в суд против актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли на $400 млн за то, что, по утверждению режиссера, они пытались уничтожить его карьеру. В иске режиссер также утверждал, что актриса пыталась украсть права на фильм «Все закончится на нас».