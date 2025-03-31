Советская актриса рассказала, в чем главное отличие москвичей

«Москвичи — типичные жители мегаполиса: деловые, энергичные, быстро идущие. (…) “Когда зажжется зеленый свет, чтобы наконец двинуться дальше?!” С другой стороны, жители столицы — очень разнообразная, пестрая толпа непохожих друг на друга людей в отличии, как мне кажется, от жителей маленьких городов», — высказала свое мнение Коренева.