Советская актриса рассказала, в чем главное отличие москвичей

Известная советская актриса Елена Коренева заявила, что москвичи похожи на разнообразную пеструю толпу. Она похвалила их за непохожесть друг на друга в интервью журналу «Москвич Mag».
Артистка, снявшаяся в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен» и «Покровские ворота», ответила на вопрос, в чем главное отличие москвичей от жителей других городов.
«Москвичи — типичные жители мегаполиса: деловые, энергичные, быстро идущие. (…) “Когда зажжется зеленый свет, чтобы наконец двинуться дальше?!” С другой стороны, жители столицы — очень разнообразная, пестрая толпа непохожих друг на друга людей в отличии, как мне кажется, от жителей маленьких городов», — высказала свое мнение Коренева.
Кроме того, актриса отметила, что ей нравится, как выглядят башни «Москва-Сити».
«Такой футуристический оазис! Их фасады очень красиво отражают солнце во время заката. (…) Не знаю, как там работается, но издалека этот космический городок мне по вкусу», — добавила она.