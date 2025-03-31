43-летняя Джессика Альба показала фигуру в бикини

43-летняя Альба отправилась вместе с детьми на отдых в Мексику. На новых кадрах актриса позировала в крошечном белом бикини в красную полоску, соломенной шляпе и черных солнцезащитных очках. Артистка также надела серьги, ожерелья и множество браслетов. Знаменитость собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа.