43-летняя Джессика Альба показала фигуру в бикини

Голливудская актриса Джессика Альба продемонстрировала фигуру в купальнике. Артистка выложила фото в соцсети.
43-летняя Альба отправилась вместе с детьми на отдых в Мексику. На новых кадрах актриса позировала в крошечном белом бикини в красную полоску, соломенной шляпе и черных солнцезащитных очках. Артистка также надела серьги, ожерелья и множество браслетов. Знаменитость собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа.
В конце декабря 2024 года впервые возникли сплетни о расставании Джессики Альбы с мужем Кэшем Уорреном. Подписчики заметили, что у актрисы нет обручального кольца на пальце. А 16 января Джессика Альба официально объявила о разводе с супругом.
В начале марта голливудская актриса покинула афтепати «Оскара» вместе со стендап-комиком Алексом Эдельманом. Папарацци подловили знаменитостей, когда те выходили из Центра исполнительских искусств им. Уоллиса Анненберга. Алекс Эдельман одолжил свой пиджак Джессике Альбе и приобнял ее. Артистка и юморист пока никак не комментировали слухи о своем романе.