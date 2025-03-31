Звезда «Эйфории» подогрела слухи о новом романе с известным актером

Однако журналисты со ссылкой на инсайдера сообщили, что Сидни Суини и Глена Пауэлла связывает только дружба. По словам прессы, актриса получила приглашение на торжество задолго до того, как отменила свою свадьбу с Джонатаном Давино. Отмечается, что на мероприятии артистка появится вместе с подругой.