Звезда «Эйфории» подогрела слухи о новом романе с известным актером

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини после разрыва с женихом улетела с актером Гленом Пауэллом на свадьбу его сестры. Об этом сообщает издание TMZ.
Суини и Пауэлл были замечены вместе в Техасе. Актеры появились в ресторане Joe Leo в Далласе на репетиционном ужине по случаю свадьбы. Интернет-пользователи предположили, что знаменитости начали встречаться.
Однако журналисты со ссылкой на инсайдера сообщили, что Сидни Суини и Глена Пауэлла связывает только дружба. По словам прессы, актриса получила приглашение на торжество задолго до того, как отменила свою свадьбу с Джонатаном Давино. Отмечается, что на мероприятии артистка появится вместе с подругой.
«Сидни очень дружит с семьей Пауэлл и уже долгое время поддерживает близкие отношения с сестрой Глена, Лесли Пауэлл», — написали журналисты.
На днях издание Daily Mail сообщило, что Сидни Суини приняла решение отложить церемонию бракосочетания, которая должна была состояться в мае, из-за «серьезных проблем» в отношениях. Точные причины разногласий пары неизвестны, однако сообщается, что у влюбленных был конфликт из-за работы актрисы.
«Сейчас дела идут не очень хорошо, но они пока не собираются сдаваться. Они работают над своими отношениями, но пока отменили свадьбу… Многие из их проблем возникают из-за того, что Сидни чрезвычайно занята работой», — рассказал собеседник издания.
Сама голливудская актриса не комментировала информацию.