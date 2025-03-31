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Звезда «Эйфории» подогрела слухи о новом романе с известным актером

Актриса Сидни Суини улетела с Гленом Пауэллом на свадьбу его сестры после разрыва с женихом
Глен Пауэлл и Сидни Суини
Глен Пауэлл и Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини после разрыва с женихом улетела с актером Гленом Пауэллом на свадьбу его сестры. Об этом сообщает издание TMZ.

Суини и Пауэлл были замечены вместе в Техасе. Актеры появились в ресторане Joe Leo в Далласе на репетиционном ужине по случаю свадьбы. Интернет-пользователи предположили, что знаменитости начали встречаться.

Однако журналисты со ссылкой на инсайдера сообщили, что Сидни Суини и Глена Пауэлла связывает только дружба. По словам прессы, актриса получила приглашение на торжество задолго до того, как отменила свою свадьбу с Джонатаном Давино. Отмечается, что на мероприятии артистка появится вместе с подругой.

«Сидни очень дружит с семьей Пауэлл и уже долгое время поддерживает близкие отношения с сестрой Глена, Лесли Пауэлл», — написали журналисты.

На днях издание Daily Mail сообщило, что Сидни Суини приняла решение отложить церемонию бракосочетания, которая должна была состояться в мае, из-за «серьезных проблем» в отношениях. Точные причины разногласий пары неизвестны, однако сообщается, что у влюбленных был конфликт из-за работы актрисы.

«Сейчас дела идут не очень хорошо, но они пока не собираются сдаваться. Они работают над своими отношениями, но пока отменили свадьбу… Многие из их проблем возникают из-за того, что Сидни чрезвычайно занята работой», — рассказал собеседник издания.

Сама голливудская актриса не комментировала информацию.