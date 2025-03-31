Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер режиссер Ив Буассе

Ему было 86 лет
Ив Буассе
Ив БуассеИсточник: Legion-Media.ru

ПАРИЖ, 31 марта. /ТАСС/. Французский кинорежиссер и сценарист Ив Буассе умер в возрасте 86 лет. Об этом Agence France-Presse сообщили члены его семьи.

По их словам, Буассе умер в больнице в Леваллуа-Перре (департамент О-де-Сен, пригород Парижа), где находился на лечении последние несколько дней.

Ив Буассе родился 14 марта 1939 года в Париже. За время своей режиссерской карьеры был удостоен семи международных наград, среди которых «Серебряный Святой Георгий» на Московском международном кинофестивале за фильм «Похищение в Париже» (L'attentat, 1972). Помимо этого, Буассе был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» за «Сиреневое такси» (Un taxi mauve, 1977).

За свою карьеру он снял порядка 40 фильмов и выступил сценаристом 33 картин.