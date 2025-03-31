Умер режиссер Ив Буассе

ПАРИЖ, 31 марта. /ТАСС/. Французский кинорежиссер и сценарист Ив Буассе умер в возрасте 86 лет. Об этом Agence France-Presse сообщили члены его семьи.
По их словам, Буассе умер в больнице в Леваллуа-Перре (департамент О-де-Сен, пригород Парижа), где находился на лечении последние несколько дней.
Ив Буассе родился 14 марта 1939 года в Париже. За время своей режиссерской карьеры был удостоен семи международных наград, среди которых «Серебряный Святой Георгий» на Московском международном кинофестивале за фильм «Похищение в Париже» (L'attentat, 1972). Помимо этого, Буассе был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» за «Сиреневое такси» (Un taxi mauve, 1977).
За свою карьеру он снял порядка 40 фильмов и выступил сценаристом 33 картин.