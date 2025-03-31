Умер режиссер Ив Буассе

Ив Буассе родился 14 марта 1939 года в Париже. За время своей режиссерской карьеры был удостоен семи международных наград, среди которых «Серебряный Святой Георгий» на Московском международном кинофестивале за фильм «Похищение в Париже» (L'attentat, 1972). Помимо этого, Буассе был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» за «Сиреневое такси» (Un taxi mauve, 1977).