Этой кинократине удалось вернуть интерес зрителей к российским сериалам о психологии благодаря уникальному сочетанию динамизма действия, разнообразия персонажей и глубокой философской основы. В статье рассмотрим, чем закончился третий сезон сериала «Триггер», в котором герой вернулся к исходным настройкам — снова в столицу, к психопрактике и семье.
Описание 3 сезона сериала «Триггер»
Сюжет восьми эпизодов третьего сезона нашумевшего сериала снова вращается вокруг клиентов Артема и его жизни. В каждой новой серии к нему обращаются люди с серьезными личными травмами, которые связаны с абьюзом и газлайтингом. Среди них агрессивный футбольный фанат Сергей, рискующий лишиться семьи, миловидная Оля, которая постоянно знакомится только с несвободными мужчинами, и шеф-повар Егор, потерявший жену из-за властного характера. Во благо ментального спокойствия пациентов трикстер выводит их из себя, жертвуя даже собственным здоровьем.
Параллельно с решением чужих проблем психотерапевту приходится концентрироваться и на своих. Его бывшая жена находится за решеткой, отец потерял память вследствие болезни Альцгеймера, а сестра радикально отказывается от общения. Более того, сын Кирюша сильно рискует попасть в приют. В отцовском доме Артему нет места, поскольку родные оказываются категорически против применения провокативного метода для борьбы с амнезией Стрелецкого-старшего. В итоге ему приходится поселиться в палатке на приусадебном участке и там же принимать гостей.
Чем закончился 3 сезон сериала «Триггер»: итоги финальной серии
Конец третьего сезона оставил поклонников в смешанных чувствах. У родных и близких Артема в жизни начинается белая полоса, но сам психотерапевт остается в полном одиночестве, преданный всеми, кто был ему дорог. Самое печальное, что он был буквально в шаге от счастья, но хрупкая идиллия рухнула в один миг.
Лера оказалась на свободе. Выбраться из СИЗО ей помог влюбленный в нее следователь Игорь Звонарев. Теперь им придется вместе скрываться от правосудия.
Артему удалось освободить Дашу из тюрьмы. Он привез ее в дом, где не только навел порядок, но и сделал ремонт. Вместе они поехали за Кирюшей, после чего психотерапевт постарался дать бывшей жене понять, что на него можно положиться. Однако Даша ожидаемо заявила, что хочет жить лишь с сыном, а фальшивая гармония со Стрелецким ее совершенно не устраивает.
Катя отправляет Артему сообщение об ухудшении состояния отца. Он мгновенно прибывает к ним и задействует альфа-метод, вследствие чего выясняется, что причиной провалов в памяти стала не деменция, а психосоматика. Стрелецкому-старшему было невыносимо жить с травматичным опытом, поэтому он начал постепенно забывать сведения о себе и окружающем мире. Александр Андреевич признается, что считал Катю виновной в смерти супруги, а однажды даже чуть не убил ее в детстве.
По случаю внезапного выздоровления Стрелецкий-старший организовал праздничный ужин. Незадолго до его начала Матвей разорвал отношения с Катей, но пообещал, что навсегда останется для нее хорошим другом. За столом произошел серьезный разговор: Александр Андреевич признался Кирюше, что он его настоящий отец. Свой поступок он объяснил желанием избежать родительских ошибок, допущенных в воспитании детей. Пребывая в недоумении, мальчик прогнал Артема.
В финальных кадрах Стрелецкий бежит под проливным дождем. Параллельно всплывают счастливые картинки из жизни его клиентов, родственников и друзей. В эти минуты особенно четко видно, что за едким сарказмом скрывается одинокий человек.
Уже после титров демонстрируется новый виток судьбы главного героя. Он находит себе пристанище в старой коммуналке, где постоянно употребляет спиртные напитки. Неожиданно туда заходят два человека в строгих костюмах и сообщают, что в Питере произошел захват заложников. Террорист выдвигает единственное требование — побеседовать с психотерапевтом.
Как сложилась судьба героев
Персонажи сериала многогранны и неоднозначны, что делает их еще более интересными. Несмотря на многочисленные заблуждения на жизненном пути, в финале каждый из них пришел к определенному прозрению.
Лера
Ранее одержимая Артемом, она наконец нашла свою любовь. Следователь по делу помог ей совершить побег из-под стражи. Вместе с ним ей приходится покинуть город, чтобы спрятаться от сотрудников полиции.
Даша
С помощью Артема она вышла из тюрьмы и воссоединилась с сыном. На просьбу Стрелецкого о возобновлении отношений Даша (Светлана Иванова) ответила решительным отказом.
Катя
Ради Матвея Катя (Ангелина Стречина) решительно бросила эскорт. Но начать все сначала у них не получилось — парень предложил ей только дружескую поддержку. После откровений отца у нее не осталось на него обиды: знаком примирения выступили крепкие объятия и просмотр семейных фотографий.
Матвей
Он нашел в себе силы расстаться с Катей, потому что не захотел мириться с неуважением к себе. У Матвея (Владислав Тирон) появилась новая пассия на работе, привлекающая своей яркостью и непосредственностью.
Александр Андреевич
Артем докопался до истинной причины блокировки сознания Александра Андреевича (Игорь Костолевский), благодаря чему произошло резкое улучшение состояния. После череды откровений Стрелецкий-старший заручился поддержкой дочери, но окончательно потерял расположение сына.
Артем
Главного героя ожидала совершенная пустота: предательство отца, отторжение Кирюши и холодность Даши. Небритый и нестриженый Артем (Максим Матвеев) круглосуточно пил алкоголь и общался с сомнительными личностями, пока не получил приглашение стать медиатором и выйти на контакт с опасным террористом.
Дата выхода 4 сезона сериала «Триггер»
Информация о продлении психологической драмы появилась еще в день премьеры третьего сезона. Точная дата пока не анонсирована, но скорее всего это будет вторая половина 2025 года.
Чего ждать от 4 сезона сериала «Триггер»
Сейчас информации о деталях содержания нет. По логике можно предположить, что Артема ожидает налаживание взаимоотношений с отцом и восстановление доверия Кирюши. Вероятнее всего, он вернется к роли психотерапевта и будет вести новых пациентов. Также зрители увидят развязку в сюжетных линиях сбежавшей Леры, растерявшейся Даши и брошенной Кати.