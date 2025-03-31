Артему удалось освободить Дашу из тюрьмы. Он привез ее в дом, где не только навел порядок, но и сделал ремонт. Вместе они поехали за Кирюшей, после чего психотерапевт постарался дать бывшей жене понять, что на него можно положиться. Однако Даша ожидаемо заявила, что хочет жить лишь с сыном, а фальшивая гармония со Стрелецким ее совершенно не устраивает.