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Меган Фокс помирилась с экс-возлюбленным после рождения дочери

Актриса наладила отношения с отцом своей дочери
Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Меган Фокс и Machine Gun KellyИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Меган Фокс помирилась с экс-возлюбленным Machine Gun Kelly после рождения дочери. Об этом сообщает издание Us Weekly.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что, несмотря на расставание, Machine Gun Kelly поддерживал и заботился о Меган Фокс в течение ее беременности. По словам собеседника издания, бывшие влюбленные смогли наладить отношения и рады, что у них появилась дочь.

«Независимо от того, как они относились друг к другу, они всегда хотели иметь общего ребенка. Сейчас у Меган и Machine Gun Kelly хорошие отношения, они общаются», — сообщил инсайдер.

28 марта стало известно, что Меган Фокс родила дочь. Об этом артистка рассказала в соцсети. Актриса не стала раскрывать имя девочки, она также не показала ее лицо.

В декабре 2024 года таблоид TMZ сообщил, что беременная Меган Фокс снова рассталась с Machine Gun Kelly. Расставание произошло на День благодарения. Инсайдеры издания заявили, что актриса «что-то нашла в телефоне Колсона», что ее очень расстроило, и из-за чего она решила прервать отпуск, собрала вещи и уехала домой, оставив бойфренда. Пара проводила время на курорте в Колорадо.