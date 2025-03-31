Хабенский: премия МХТ создана для придания уверенности молодым артистам

Церемония вручения Премии Художественного театра направлена на поддержку начинающих артистов и помощь им в обретении уверенности в своих силах. Об этом в беседе с Пятым каналом рассказал народный артист России Константин Хабенский.
По его словам, смысл награды заключается не только в предоставлении дополнительных возможностей, но и в мотивации молодых талантов к развитию.
Актер подчеркнул, что престиж премии играет важную роль в самоощущении артистов, помогая им понять, что их творчество выходит за рамки узкого зрительского круга и достойно более широкой аудитории. Поддержка молодых дарований — это значимый шаг к раскрытию их потенциала.
Хабенский уточнил, что побывал в трех театрах и был впечатлен представлениями конкурсантов.
«То, что на меня произвело впечатление, то, что было ярко, неожиданно, дерзко, я за этого номинанта и проголосовал», — заявил он.
Актер добавил, что видит в своем творчестве не только художественную, но и социальную миссию. Он считает важным помогать тем, кто только делает первые шаги в искусстве, и уверен, что через творчество можно нести добро и вдохновлять новых талантов.
Напомним, на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова в третий раз прошла церемония награждения лауреатов Премии Художественного театра. Константин Хабенский вручил премию генеральному директору Государственного Эрмитажа, академику РАН, доктору исторических наук, профессору Михаилу Пиотровскому в номинации «Без комментариев».