Фильм «Мастер» стал лидером кинопроката в России и СНГ за выходные

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Англо-американский боевик режиссера Дэвида Эйра «Мастер» стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 146,7 млн рублей в эти выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 27 по 30 марта.
По сюжету фильма экс-агент секретных служб Левон Кейд, работающий на стройке, спасает похищенную дочь своего начальника. Роли в картине исполнили, в частности, Джейсон Стэйтем, Джейсон Флеминг, Мераб Нинидзе, Максимилиан Осински, Кокей Фалкоу, Майкл Пенья, Дэвид Харбор, Ноэми Гонсалес, Арианна Ривас, Айла Ги.
Второе место в рейтинге занял фильм «Пальма 2» — сиквел фильма «Пальма», который вышел на российские киноэкраны в 2020 году. Кинокартина собрала 134,5 млн рублей. В ней сюжет повествует о семье Лазаревых, переехавших в маленький городок. Однажды в их жизни появляется медвежонок по кличке Мансур. С этого момента в семье начинаются приключения и испытания. Премьера фильма состоялась 20 марта. Роли сыграли: Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Евгения Дмитриева, Валерия Федорович и другие.
Третью строчку заняла кинокартина «Ждун», собрав 92 млн рублей за уикенд. Комедия повествует об инопланетянине Ждуне, корабль которого потерпел крушение и упал в лес. Маленький мальчик Никита встретил загадочного незнакомца и решил ему помочь вернуться домой. Премьера кинокартины состоялась 20 марта. Режиссером выступил Дмитрий Суворов. Главные роли исполнили Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Андрей Андреев, Маргарита Силаева.