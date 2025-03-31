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Фильм «Мастер» стал лидером кинопроката в России и СНГ за выходные

Второе место заняла кинокартина «Пальма 2»

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Англо-американский боевик режиссера Дэвида Эйра «Мастер» стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 146,7 млн рублей в эти выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 27 по 30 марта.

По сюжету фильма экс-агент секретных служб Левон Кейд, работающий на стройке, спасает похищенную дочь своего начальника. Роли в картине исполнили, в частности, Джейсон Стэйтем, Джейсон Флеминг, Мераб Нинидзе, Максимилиан Осински, Кокей Фалкоу, Майкл Пенья, Дэвид Харбор, Ноэми Гонсалес, Арианна Ривас, Айла Ги.

Кадр из фильма «Пальма 2»
Кадр из фильма «Пальма 2»

Второе место в рейтинге занял фильм «Пальма 2» — сиквел фильма «Пальма», который вышел на российские киноэкраны в 2020 году. Кинокартина собрала 134,5 млн рублей. В ней сюжет повествует о семье Лазаревых, переехавших в маленький городок. Однажды в их жизни появляется медвежонок по кличке Мансур. С этого момента в семье начинаются приключения и испытания. Премьера фильма состоялась 20 марта. Роли сыграли: Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Евгения Дмитриева, Валерия Федорович и другие.

Ждун
Ждун

Третью строчку заняла кинокартина «Ждун», собрав 92 млн рублей за уикенд. Комедия повествует об инопланетянине Ждуне, корабль которого потерпел крушение и упал в лес. Маленький мальчик Никита встретил загадочного незнакомца и решил ему помочь вернуться домой. Премьера кинокартины состоялась 20 марта. Режиссером выступил Дмитрий Суворов. Главные роли исполнили Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Андрей Андреев, Маргарита Силаева.