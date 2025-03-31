Тем временем прокурор Андрей Зуев сталкивается с давлением со стороны жены Кати, уставшей от нищеты. Она предлагает ему нарушить принципы ради лучшей жизни. Параллельно готовится свадьба Саши, коллеги Кости. На девичнике его невеста Наташа сталкивается с насилием со стороны Вадима. Саша на грани самоубийства, но вместо этого, узнав имя обидчика, ищет мести. Вадима убивает Костя, а тело прячут. За этим следит Котов — отец одной из жертв Мансурова. Он предлагает деньги за возможность убить профессора. Костя отказывает, а затем убивает и его, инсценируя самоубийство. Тогда он и предлагает идею «аутсорсинга» — позволять родственникам жертв лично приводить приговоры в исполнение за деньги. Аутсорсом занимаются Костя, Саша, Андрей и Петр.