Эту кинокартину называют одной из самых ожидаемых. Он рассказывает о мрачной поре 90-х, когда каждый выживал, как мог. Можно ли остаться человеком, пытаясь добиться справедливости нечестным путем, узнает зритель сериала. Разберемся, чем закончился сериал «Аутсорс» и будет ли продолжение.
Описание последней серии
«Аутсорс» — российский драматический сериал режиссера Душана Глигорова, поднимающий социальные проблемы, а также отвечающий на вечные вопросы о добре и зле. Он уже успел получить положительные отзывы критиков и зрителей.
Главная идея сериала в том, что далеко не все средства хороши и справедливости нельзя добиться бесчестными методами, такими как заработок на чужом горе и ненависти. Это разрушает героев, ведь с каждым днем границы между правосудием, местью и бизнесом окончательно стираются.
Согласно сюжету, в 1996 году в исправительную колонию устраивается новый сотрудник — Константин Волков. Его знакомят с заключенными, включая приговоренных к пожизненному заключению. Один из них — профессор Мансуров, осужденный за жестокие убийства. Несмотря на зверства, Костя проявляет к нему сочувствие.
Тем временем прокурор Андрей Зуев сталкивается с давлением со стороны жены Кати, уставшей от нищеты. Она предлагает ему нарушить принципы ради лучшей жизни. Параллельно готовится свадьба Саши, коллеги Кости. На девичнике его невеста Наташа сталкивается с насилием со стороны Вадима. Саша на грани самоубийства, но вместо этого, узнав имя обидчика, ищет мести. Вадима убивает Костя, а тело прячут. За этим следит Котов — отец одной из жертв Мансурова. Он предлагает деньги за возможность убить профессора. Костя отказывает, а затем убивает и его, инсценируя самоубийство. Тогда он и предлагает идею «аутсорсинга» — позволять родственникам жертв лично приводить приговоры в исполнение за деньги. Аутсорсом занимаются Костя, Саша, Андрей и Петр.
В финальной серии из-за разногласий сообщники готовятся устранить Костю. Для этого Петр договорился с доктором Высоковым (доктором, который убил десятки пациентов) об отсрочке казни в обмен на рецепт смертельного «коктейля». Костя выгнал Нину из дома, обвинив в несоблюдении семейных правил. Наташа, украв деньги у мужа, уходит в загул. В баре она встретила жену Вадима, рассказала ей об изнасиловании и сообщила, что рада его смерти.
Начальник тюрьмы Битюгов предложил японским туристам шоу-экскурсию по казни заключенного. Подельники решили, что убийство Высокова должен совершить Саша, он сомневался, но в конце концов отказался. Нина украла деньги у матери Ромы и сбежала, Наташа вернулась к Саше, попросила прощения и вскоре сделала Косте смертельную инъекцию.
Японцы в ходе «экскурсии» забили заключенного до смерти, но при этом щедро заплатили. Подельники предвкушали сладкую жизнь, но все разрушилось, когда в стране смертную казнь заменили на пожизненное. Как только Битюгов узнал об этом, в его кабинет ворвался заключенный, убил всех и покончил с собой. В финале Высоков истерически смеется в клинике.
Смысл последней серии «Аутсорса» — в кульминации морального краха всех героев и самого механизма «справедливого возмездия». Эта серия как вердикт всему сериалу: игра в Бога заканчивается разрушением.
Как сложилась судьба героев
В сериале «Аутсорс» перед зрителем предстают неоднозначные герои, которых нельзя причислить ни к хорошим, ни к плохим.
Костя Волков
Бывший учитель Костя Волков (Иван Янковский), пришедший работать в тюрьму с верой в справедливость. Сначала он сочувствует заключенным, но, увидев несправедливость системы, сам становится ее «корректором». Постепенно превращается в манипулятора, который оправдывает убийства ради высшей цели. Его одержимость контролем и «идеей» приводит к краху, однако в финале он возвращается и мстит всем.
Саша
Надзиратель с добрым сердцем, но слабым характером. Любовь Саши (Эльдар Калимулин) к Наташе делает его участником убийства, из-за чего он теряет себя, уважение коллег, возможность быть отцом. Постоянно мечется между долгом и чувствами, но так и не находит в себе силы взять полную ответственность. Его судьба — это трагедия обычного человека, сломленного системой и обстоятельствами.
Наташа
Молодая женщина, пережившая насилие, предательство и физическую утрату после аборта. Наташа (Мила Ершова) эмоциональна и порывиста, но это также может объясняться ее тяжелой судьбой, ведь девушка ни у кого не находит понимания. В финале она мирится с Сашей, прощает его за то, что он оставлял ее в сложных ситуациях, и помогает устранить Костю.
Петр
Тюремный врач, человек с внутренними демонами: сексуальной зависимостью, виной, неуверенностью. Пытаясь исправить свою жизнь, Петр (Леонид Тележинский) становится участником схемы казней и фактически палачом. Его связь с Высоковым — отражение темы «палач и исповедник»: оба убеждены, что действуют во имя милосердия.
Андрей
Прокурор, который долго пытается быть «правильным», но под давлением семьи, жены и системы идет на сделку с совестью. Андрей (Дмитрий Сумин) участвует в аутсорсе скорее из страха потерять жену и статус, чем из жажды справедливости. Он пример человека, который начал с малой уступки и оказался по уши в грязи.
Битюгов
Начальник тюрьмы, циничный, хитрый и прагматичный. Сначала Битюгов (Виталий Коваленко) наблюдает, потом активно включает казни в теневой бизнес. Для него все — ресурс, даже смерть. Его смерть — метафора того, как система, которой он управлял, поглотила его самого.
Будет ли продолжение сериала «Аутсорс»
Создатели пока не заявили о своих планах на новый сезон. Однако продолжение вполне возможно, ведь главный герой выжил. Куда может завести его стремление к справедливости в сочетании с садистскими наклонностями? Кроме того, зритель может увидеть предысторию: что сделало Константина таким, когда произошел надлом в его личности и семье?
А как сам режиссер комментирует заложенные в сериале «Аутсорс» смыслы? И что говорит о своих героях? Смотрите в новом выпуске нашего шоу PROсмотрено, героем которого стал Душан Глигоров.