«На съемках было непросто, потому что было очень много разных вызовов, потому что мне нужно было готовиться не только физически, но и ментально. Нужно было готовиться по полной программе и много времени уделять тренировкам. Мы снимали в Венгрии, а венгры очень скрупулезно относятся к съемочному процессу и к тому, чтобы никто не пострадал во время работы», — отметил Яман.