«На съемках было непросто, потому что было очень много разных вызовов, потому что мне нужно было готовиться не только физически, но и ментально. Нужно было готовиться по полной программе и много времени уделять тренировкам. Мы снимали в Венгрии, а венгры очень скрупулезно относятся к съемочному процессу и к тому, чтобы никто не пострадал во время работы», — отметил Яман.
По признанию звезды, он усиленно тренировался в зале, а также брал уроки верховой езды.
«Я верхом умею ездить, но перед съемками мне сказали, что нужно забыть все, что я знаю, потому что меня учили с нуля. У меня по восемь часов были тренировки. Я жил как обычный каскадер», — рассказал актер.
Яман отметил, что перед съемками ему также нужно было набрать массу, поэтому он сидел на специальной диете. Актер пошутил, что быстро набрал бы вес, если бы в его рационе всегда был «Завтрак бурлака», которым его угощали в Москве.
«Когда мы снимали, у меня было 102 килограмма. Сейчас я вешу 94. Поэтому, конечно, то, что мы ели сегодня, очень сильно бы помогло мне набрать массу, когда мы снимали сериал», — заявил артист.
Звезде «Ранней пташки» приходилось готовить себя к съемкам и эмоционально, потому что его герой сталкивается с различными трудностями и переживает много боли.
«Как вы увидите в шести сериях прекрасного сериала “Эль Турко”, мой герой потерял много близких людей. В сериале есть и дружба, и патриотизм, и предательство, и месть. Поэтому мне нужно было готовиться эмоционально и физически. Я сказал своему менеджеру, что после съемок в “Эль Турко” я могу сниматься где угодно», — заключил актер.
В сериале «Эль Турко» Джан Яман сыграл янычара Хасана Балабана, который попал в плен во время австро-турецкой войны и был приговорен к казни. Однако герою удалось сбежать.
Он добирается до итальянской деревни Моэна, где его спасает девушка Глория. Ему предстоит защищать местных жителей от жестокого феодала, а также бороться со старым врагом, который когда-то был для него как брат.
Ранее Джан Яман пожаловался на трудные съемки в «Эль Турко».