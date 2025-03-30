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Джан Яман рассказал об изнурительных тренировках и диете ради съемок

Турецкий актер признался, что подготовка к съемкам «Эль Турко» была непростой
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Джан Яман на презентации сериала «Эль Турко» в Москве рассказал, как проходила его подготовка к съемкам. 35-летний турецкий актер признался, что работать в историческом проекте было непросто, поскольку ему нужно было готовиться не только физически, но и эмоционально.

«На съемках было непросто, потому что было очень много разных вызовов, потому что мне нужно было готовиться не только физически, но и ментально. Нужно было готовиться по полной программе и много времени уделять тренировкам. Мы снимали в Венгрии, а венгры очень скрупулезно относятся к съемочному процессу и к тому, чтобы никто не пострадал во время работы», — отметил Яман.

По признанию звезды, он усиленно тренировался в зале, а также брал уроки верховой езды. 

«Я верхом умею ездить, но перед съемками мне сказали, что нужно забыть все, что я знаю, потому что меня учили с нуля. У меня по восемь часов были тренировки. Я жил как обычный каскадер», — рассказал актер.

Кадр из сериала «Эль Турко»
Кадр из сериала «Эль Турко»

Яман отметил, что перед съемками ему также нужно было набрать массу, поэтому он сидел на специальной диете. Актер пошутил, что быстро набрал бы вес, если бы в его рационе всегда был «Завтрак бурлака», которым его угощали в Москве.

«Когда мы снимали, у меня было 102 килограмма. Сейчас я вешу 94. Поэтому, конечно, то, что мы ели сегодня, очень сильно бы помогло мне набрать массу, когда мы снимали сериал», — заявил артист.

Звезде «Ранней пташки» приходилось готовить себя к съемкам и эмоционально, потому что его герой сталкивается с различными трудностями и переживает много боли.

Кадр из сериала «Эль Турко»
Кадр из сериала «Эль Турко»

«Как вы увидите в шести сериях прекрасного сериала “Эль Турко”, мой герой потерял много близких людей. В сериале есть и дружба, и патриотизм, и предательство, и месть. Поэтому мне нужно было готовиться эмоционально и физически. Я сказал своему менеджеру, что после съемок в “Эль Турко” я могу сниматься где угодно», — заключил актер.

В сериале «Эль Турко» Джан Яман сыграл янычара Хасана Балабана, который попал в плен во время австро-турецкой войны и был приговорен к казни. Однако герою удалось сбежать.

Он добирается до итальянской деревни Моэна, где его спасает девушка Глория. Ему предстоит защищать местных жителей от жестокого феодала, а также бороться со старым врагом, который когда-то был для него как брат.

Ранее Джан Яман пожаловался на трудные съемки в «Эль Турко».