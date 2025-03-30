Жена Роберта Паттинсона вышла в свет в откровенном наряде

Жена актера Роберта Паттинсона, Сьюки Уотерхаус, появилась на публике в платье с полупрозрачным верхом. Фото опубликовано на сайте Page Six.
33-летняя Сьюки Уотерхаус стала гостьей церемонии вручения премии Billboard Women in Music Awards, которая прошла 29 марта в Лос-Анджелесе. Певица выбрала для закрытого мероприятия платье с прозрачным розовым верхом, желтым атласным бантом и блестящей юбкой с вышивкой.
Актриса дополнила наряд черными кружевными перчатками, боа и серьгами. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с угольно-черными стрелками, румянами и помадой.
В 2023 году Роберт Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. В конце марта 2024-го журналисты сообщили, что влюбленные впервые стали родителями. У них родилась дочь. В начале января появилась информация, что знаменитости организовали свадебную церемонию на курорте на Карибских островах.