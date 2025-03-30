Жена Роберта Паттинсона вышла в свет в откровенном наряде

В 2023 году Роберт Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. В конце марта 2024-го журналисты сообщили, что влюбленные впервые стали родителями. У них родилась дочь. В начале января появилась информация, что знаменитости организовали свадебную церемонию на курорте на Карибских островах.