Боярский оценил перспективу выхода отечественного кино в мировой прокат

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Современное российское кино может выйти на мировую арену только при наличии хороших фильмов и концентрации на актере. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист РСФСР Михаил Боярский.
«Конечно, такая возможность есть у каждого кинематографа. Нужно делать только хорошие фильмы. Поскольку я воспитан на Чарли Чаплине, Аркадии Райкине, Михаиле Жванецком, весь кинематографический юмор сводится к этим людям, к Андрею Миронову. В кинематографе во главе должен быть именно актер, а если это не так, то фильм мне неинтересен», — сказал Боярский.
Последней работой Боярского на данный момент является роль Валентина Рудольфовича в сериале «Нежность 2» (2024).
Полный текст интервью будет опубликован 31 марта.
Накануне Боярский сообщил, что не планирует сокращать концертную деятельность.