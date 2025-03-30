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Боярский оценил перспективу выхода отечественного кино в мировой прокат

Народный артист РСФСР Михаил Боярский отметил, что для этого нужно делать хорошие фильмы
Михаил Боярский
Михаил БоярскийИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Современное российское кино может выйти на мировую арену только при наличии хороших фильмов и концентрации на актере. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист РСФСР Михаил Боярский.

«Конечно, такая возможность есть у каждого кинематографа. Нужно делать только хорошие фильмы. Поскольку я воспитан на Чарли Чаплине, Аркадии Райкине, Михаиле Жванецком, весь кинематографический юмор сводится к этим людям, к Андрею Миронову. В кинематографе во главе должен быть именно актер, а если это не так, то фильм мне неинтересен», — сказал Боярский.

Последней работой Боярского на данный момент является роль Валентина Рудольфовича в сериале «Нежность 2» (2024).

Полный текст интервью будет опубликован 31 марта.

Накануне Боярский сообщил, что не планирует сокращать концертную деятельность.