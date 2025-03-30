Боярский оценил перспективу выхода отечественного кино в мировой прокат

«Конечно, такая возможность есть у каждого кинематографа. Нужно делать только хорошие фильмы. Поскольку я воспитан на Чарли Чаплине, Аркадии Райкине, Михаиле Жванецком, весь кинематографический юмор сводится к этим людям, к Андрею Миронову. В кинематографе во главе должен быть именно актер, а если это не так, то фильм мне неинтересен», — сказал Боярский.