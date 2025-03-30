Уилл Смит возвращается с сольным альбомом после «отмены»

«Это был самый-самый первый раз, когда он оказался не на стороне добра, когда интернет обошелся с ним как со злодеем. Сейчас он просто хочет быть уязвимым и честным и показать себя с другой стороны», — сказал Омарр Рамберт, исполнительный продюсер альбома Смита.