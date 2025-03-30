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Уилл Смит возвращается с сольным альбомом после «отмены»

Артист перед записью обратился за советом к звездам хип-хопа
Уилл Смит
Уилл СмитИсточник: Legion-Media.ru

56-летний Уилл Смит выпустил 28 марта свой первый за два десятилетия полноформатный альбом «Based on a True Story» («Основано на правдивой истории»), посвященный печально известному инциденту с Крисом Роком на церемонии вручения «Оскара» в 2022 году, из-за которого его впоследствии «отменили».

«Это был самый-самый первый раз, когда он оказался не на стороне добра, когда интернет обошелся с ним как со злодеем. Сейчас он просто хочет быть уязвимым и честным и показать себя с другой стороны», — сказал Омарр Рамберт, исполнительный продюсер альбома Смита.

Перед записью артист обратился за советом к звездам хип-хопа. Например, он позвонил Jay-Z, который сказал ему: «Не приукрашивай свою историю. Ты должен говорить то, что для тебя правда».

Это вдохновило Уилла на название альбома, а Кендрик Ламар посоветовал: «Чувак, просто скажи то, что ты всегда чертовски боялся сказать».

Этим летом Смит отправляется в турне по Марокко, Европе и Великобритании.

Ранее Уилл Смит рассказал о съемках продолжения фильмов «Хэнкок» и «Я — Легенда».