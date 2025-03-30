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Николь Кидман мечтает о необычном питомце

Актриса раскрыла, какое домашнее животное больше всего ее восхищает
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

В недавнем интервью для журнала People Николь Кидман открыто поделилась своей необычной и трогательной любовью к безволосым кошкам породы сфинкс. Во время обсуждения с коллегами по фильму «Холланд» актриса не смогла сдержать своего восхищения этими необычными животными.

Она рассказала, как провела вечер, просматривая фотографии и видео кошек, что лишь усилило ее желание завести еще одного такого друга. Несмотря на то, что у Николь уже есть трое питомцев, она выразила искреннее желание взять в дом нового сфинкса.

«Я просто обожаю их… Они такие сладкие. Очень приятные и симпатичные… Ну, возможно, это только для меня», — поделилась Кидман.

Ранее Николь Кидман поддержала 16-летнюю дочь, вышедшую на подиум в Париже.