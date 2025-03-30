Умер актер Ричард Чемберлен

Карьера актера началась в 1960-х годах. За свою жизнь Чемберлен был трижды награжден «Золотым глобусом» за роли в телесериалах. Он известен по своей работе в фильмах «Любители музыки» (The Music Lovers, 1971), «Три мушкетера» (The Three Musketeers, 1973), «Копи царя Соломона» (King Solomon’s Mines, 1985), а также в сериалах «Сегун» (Shogun, 1980) и «Поющие в Терновнике» (The Thorn Birds, 1983).