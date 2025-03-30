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Умер актер Ричард Чемберлен

Ему было 90 лет
Ричард Чемберлен в сериале «Поющие в терновнике»
Ричард Чемберлен в сериале «Поющие в терновнике»

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Американский актер Ричард Чемберлен, обладатель премии «Золотой глобус», умер в возрасте 90 лет. Об этом журналу Variety сообщил публицист Харлан Болл.

По его информации, актер умер 29 марта в Уайманало, штат Гавайи, из-за осложнений после сердечного приступа.

Карьера актера началась в 1960-х годах. За свою жизнь Чемберлен был трижды награжден «Золотым глобусом» за роли в телесериалах. Он известен по своей работе в фильмах «Любители музыки» (The Music Lovers, 1971), «Три мушкетера» (The Three Musketeers, 1973), «Копи царя Соломона» (King Solomon’s Mines, 1985), а также в сериалах «Сегун» (Shogun, 1980) и «Поющие в Терновнике» (The Thorn Birds, 1983).