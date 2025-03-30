В центре сюжета фильма — инопланетянин Ждун, который оказывается на Земле после того, как его космический корабль терпит крушение во время метеоритного дождя. Его находит добрый и любознательный мальчик Никита Семенов. Вместе со своей семьей он хочет помочь Ждуну вернуться на родную планету.