Звезда «Кухни» Никита Тарасов исполнил одну из главных ролей в новом фильме «Ждун». Кино Mail пообщался с актером на премьере и уточнил, чем новый проект с его участием сможет заинтересовать зрителей.
Тарасов заявил, что «Ждун» «является воплощением и продолжением традиций советского детско-юношеского кино», только с поправкой на современные технологии.
«Могу смело говорить, что это так похоже на те фильмы, которые я смотрел в детстве, но наша картина рассказана современным, динамичным, молодежным языком с использованием современных технологий. Это очень круто», — заявил актер.
В центре сюжета фильма — инопланетянин Ждун, который оказывается на Земле после того, как его космический корабль терпит крушение во время метеоритного дождя. Его находит добрый и любознательный мальчик Никита Семенов. Вместе со своей семьей он хочет помочь Ждуну вернуться на родную планету.
Фильм «Ждун» — уже в широком прокате.