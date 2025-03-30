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Актер фильма «Ждун» сравнил его с советской киноклассикой для детей

Никита Тарасов заявил, что новый фильм похож на картины, которые он сам смотрел в детстве

Звезда «Кухни» Никита Тарасов исполнил одну из главных ролей в новом фильме «Ждун». Кино Mail пообщался с актером на премьере и уточнил, чем новый проект с его участием сможет заинтересовать зрителей.

Тарасов заявил, что «Ждун» «является воплощением и продолжением традиций советского детско-юношеского кино», только с поправкой на современные технологии.

«Могу смело говорить, что это так похоже на те фильмы, которые я смотрел в детстве, но наша картина рассказана современным, динамичным, молодежным языком с использованием современных технологий. Это очень круто», — заявил актер.

Никита Тарасов с семьей на премьере фильма «Ждун», фото: пресс-служба
Никита Тарасов с семьей на премьере фильма «Ждун», фото: пресс-служба

В центре сюжета фильма — инопланетянин Ждун, который оказывается на Земле после того, как его космический корабль терпит крушение во время метеоритного дождя. Его находит добрый и любознательный мальчик Никита Семенов. Вместе со своей семьей он хочет помочь Ждуну вернуться на родную планету. 

Фильм «Ждун» — уже в широком прокате.